婦女節表揚傑出女性！「國際佛教傑出女性獎」台灣8人獲殊榮

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「國際佛教傑出女性獎」由泰國Rattanavali比丘尼、美國比丘尼李博士（Bhikkhuni Dr.Lee）創立，旨在表揚佛教界女眾的勇氣和毅力。迄今超過20多個地區約200多位女性獲獎，於2016年首度跨海來臺辦理，本次再次跨海來臺，由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會主辦、屏東縣佛教會承辦。
高雄市副市長林欽榮致詞時表示，高雄市長期以來對提升婦女權益不遺餘力，率全國之先成立婦女權益促進委員會，設置婦女參與小組，鼓勵女性參與公共事務，更在111年成立高雄市性別平等辦公室，持續落實性別平等。也期待透過本次活動表彰女性，帶動女性在社會上的影響力，提高各界重視女性的貢獻。
台灣佛教總會理事長釋宏安長老尼表示，今年的國際佛教傑出女性獎頒獎典禮再度移師台灣舉辦，主辦單位精心規劃許多參訪行程，希望透過參訪活動，為得獎者建構一個交流平台，讓每位得獎者帶著收穫滿載而歸，繼續在佛教界及各個領域貢獻心力，提攜更多佛教女性奉獻付出，秉持佛陀的慈悲精神，為佛教與弘法利生共同努力。
中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露法師表示，每位得獎者都是對佛教、各領域廣義的弘法利生工作，乃至於促進世界和平具有傑出貢獻，提高各界對於女性權益及亮眼表現的重視。
屏東縣佛教會理事長釋見引法師表示，每位得獎者都是佛教界的模範，更是佛教女性的驕傲，大家秉持佛陀慈悲的精神，展現勇氣與毅力，在全世界各地散播慈悲與智慧的種子，為眾生奉獻心力，利樂無數有情，讓世人見證並肯定佛教女性在全世界的成就與影響力，更是佛教界的表率。