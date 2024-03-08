出口連4紅！2月出口逾314億美元、年增1.3% 上半年穩健走升
財政部今（8）日公布2月出口314.3億美元，年增1.3%，連四紅！累計1至2月出口686.2億美元，較上年同期增9.7%。展望未來，財政部指出全球終端商品需求逐漸回溫，人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，均有利挹注我國出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。
記者許家禎／台北報導
財政部表示，適逢春節假期工作天數較少，加以若干出貨及庫存回補提前至1月，2月出口314.3億美元，月減15.5%。但受惠於人工智慧等新興應用商機持續熱絡，2月出口較去年同期增加3.9億美元，年增1.3%。
財政部指出，2月主要貨品出口普遍較去年同期滑落，僅資通與視聽產品受惠於電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長。至於電子零組件受制於外銷市場復甦力道不一，年減1.5%。
主要市場方面，2月對日本、大陸與香港、歐洲出口分別年減23.8%、16.7%、5.2%，對美國、東協出口在工作天數減少下仍分別年增50.3%、16.0%，皆由資通與視聽產品所帶動。
展望未來，財政部指出，雖國際高利率環境持續約制投資與消費，且美中科技對抗、俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數潛存，惟全球終端商品需求逐漸回溫，人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，均有利挹注我國出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。