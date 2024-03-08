韓國最美模特兒金寶拉親臨攤位！AREA02盛大參與台灣運動文化展

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「AREA 02」的品牌理念為 Connect The Real，致力賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，以及重新定義市場交易的使命，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗與真 誠的客戶服務。秉持這樣的初衷，「AREA 02」此次參展，不只要用一雙雙籃球鞋譜出籃球鞋的百年發展史，更要帶給現場顧客以籃球為核心的體驗活動及樂趣，因此，特別在 展場規劃了互動遊戲，有機會抽中破萬元的經典鞋款，另外還規劃通通有獎的關卡，保 證讓大家不會空手而歸。
即日起至 3/17，「AREA 02」官網與 APP 同慶女王節，精選上萬品項響應，並以 Celebrate You Now 為主題，期待每一位潮流文化與球鞋的愛好者，都能在這裡找到一 個慶祝的理由，大聲為自己喝采。活動期間，新註冊會員享 APP 首購 5% 優惠、單件商 品消費滿 $3,000 元即免運。「AREA 02」更加碼推出抽鞋活動，即日起至 3/10，凡在此 期間註冊成為會員，並於官網或 APP 參加投籤活動，即有機會免費獲得售價破萬元的 adidas - SUPERSTAR CLOT BY EDISON CHEN WHITE BLACK，此為陳冠希的潮牌 CLOT 與 adidas Originals 攜手的聯名鞋款，設計感及話題性十足。
「AREA 02」聚集數萬件潮流單品，囊括球鞋、服飾、公仔收藏、手錶精品等多種品 項，讓所有熱愛街頭潮流文化的消費者能夠在一個快速、簡便且安心驗證的購物環境中 享受專屬服務。
根據《NOWnews》記者現場到會場視察，不少球迷都停駐在攤位不走，因為中信兄弟「美美」投手鄭浩均、樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到場。
陳晨威還成功預測到球鞋價格，直接把價值高達9000元的限量Nike球鞋帶回家，讓他直呼「賺到了！」。
台灣運動文化展
● 展覽日期:2024/03/08(五) ~ 2024/03/11(一)
● 展覽時間:10:00 ~ 20:00 (週一 5pm 閉展)
● 展覽地點:臺北花博爭艷館 (A51 ~ A58 攤位)
● AREA 02 官網:https://www.area02.com/home