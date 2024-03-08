中職／前富邦悍將陳凱倫遭判刑！企圖性侵隊友妻「一次就好」入獄

韓國最美模特兒金寶拉親臨攤位！AREA02盛大參與台灣運動文化展

▲韓國最美模特的金寶拉(Bora Kim)就親臨「AREA 02 」攤位，讓整個展區人氣爆棚。（圖／AREA 02提供）
▲韓國最美模特的金寶拉(Bora Kim)就親臨「AREA 02 」攤位，讓整個展區人氣爆棚。（圖／AREA 02提供）

記者吳政紘/台北報導

球鞋與潮流交易平台「AREA 02」首次參與台灣運動文化展，展期從今(3/8)日起至 3/11(一)。開展第一天早上，被譽為韓國最美模特的金寶拉(Bora Kim)就親臨「AREA 02 」攤位，讓整個展區人氣爆棚，Bora 不僅駐足欣賞「AREA 02」攤位的經典鞋款長達五分鐘，更大秀中文，熱情的邀請喜愛運動與潮流的朋友們一定要來參加這場運動文化盛會。金寶拉是這次台灣運動文化展大使，而她也過去多次親臨PLG賽事會場，也曾到過中職統一獅主場開球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓國最美模特的金寶拉(Bora Kim)就親臨「AREA 02 」攤位，讓整個展區人氣爆棚。（圖／AREA 02提供）
▲韓國最美模特的金寶拉(Bora Kim)就親臨「AREA 02 」攤位，讓整個展區人氣爆棚。（圖／AREA 02提供）
「AREA 02」此次特別盤點自 1920 年代籃球運動開始盛行的第一雙籃球鞋，直至 今年火熱發行的新品，時間軸橫跨兩個世紀，涵蓋歷史最悠久的籃球鞋 Converse Chuck Taylor All Star、70 年代最受矚目的籃球鞋 adidas Superstar、1984 年颳起旋風 至今的 Air Jordan 系列、adidas 與 NIKE 為傳奇球星 Kobe Bryant 出的專屬鞋款等， 以跨品牌、跨年代，透過近百雙鞋款，完整展出籃球鞋的發展歷程，以及各經典籃球鞋的故事。

「AREA 02」的品牌理念為 Connect The Real，致力賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，以及重新定義市場交易的使命，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗與真 誠的客戶服務。秉持這樣的初衷，「AREA 02」此次參展，不只要用一雙雙籃球鞋譜出籃球鞋的百年發展史，更要帶給現場顧客以籃球為核心的體驗活動及樂趣，因此，特別在 展場規劃了互動遊戲，有機會抽中破萬元的經典鞋款，另外還規劃通通有獎的關卡，保 證讓大家不會空手而歸。

即日起至 3/17，「AREA 02」官網與 APP 同慶女王節，精選上萬品項響應，並以 Celebrate You Now 為主題，期待每一位潮流文化與球鞋的愛好者，都能在這裡找到一 個慶祝的理由，大聲為自己喝采。活動期間，新註冊會員享 APP 首購 5% 優惠、單件商 品消費滿 $3,000 元即免運。「AREA 02」更加碼推出抽鞋活動，即日起至 3/10，凡在此 期間註冊成為會員，並於官網或 APP 參加投籤活動，即有機會免費獲得售價破萬元的 adidas - SUPERSTAR CLOT BY EDISON CHEN WHITE BLACK，此為陳冠希的潮牌 CLOT 與 adidas Originals 攜手的聯名鞋款，設計感及話題性十足。

「AREA 02」聚集數萬件潮流單品，囊括球鞋、服飾、公仔收藏、手錶精品等多種品 項，讓所有熱愛街頭潮流文化的消費者能夠在一個快速、簡便且安心驗證的購物環境中 享受專屬服務。

根據《NOWnews》記者現場到會場視察，不少球迷都停駐在攤位不走，因為中信兄弟「美美」投手鄭浩均、樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到場。

陳晨威還成功預測到球鞋價格，直接把價值高達9000元的限量Nike球鞋帶回家，讓他直呼「賺到了！」。

▲中信兄弟「美美」投手鄭浩均、樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到場。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟「美美」投手鄭浩均、樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到場。（圖／吳政紘攝）
▲樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到AREA 02攤位預測球鞋。（圖／吳政紘攝）
▲樂天桃猿外野手陳晨威等人氣球星都到AREA 02攤位預測球鞋。（圖／吳政紘攝）
台灣運動文化展

●  展覽日期:2024/03/08(五) ~ 2024/03/11(一)

●  展覽時間:10:00 ~ 20:00 (週一 5pm 閉展)

●  展覽地點:臺北花博爭艷館 (A51 ~ A58 攤位)

●  AREA 02 官網:https://www.area02.com/home

PLG／韓國網紅金寶拉應援加持！林書豪狂轟44分大爆發本季新高

鞋槓人生／PLG灌籃送鞋內幕！AREA02透露陳建州如何挑鞋送球星

鞋槓人生／聖誕節就是要穿新鞋！專家推薦你穿哪雙鞋最應景

鞋槓人生／臺北馬拉松將開跑！專家推薦必買跑鞋　超火紅鞋款曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞