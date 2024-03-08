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《七龍珠》作者鳥山明去世！老闆宣布放假：讓員工回家釋放哀傷

▲《七龍珠》作者鳥山明去世，日本遊戲開發商社長悲痛不已，在會議中哭了出來，並宣布臨時歇業，讓工作人員回家好好釋放哀傷。（圖／翻攝自Ｘ）
▲《七龍珠》作者鳥山明去世，日本遊戲開發商社長悲痛不已，在會議中哭了出來，並宣布臨時歇業，讓工作人員回家好好釋放哀傷。（圖／翻攝自Ｘ）

記者黃韻文／綜合報導

《七龍珠》作者鳥山明今傳出去世消息，死因是「急性硬膜下血腫」，已在2024年3月1日離開人世，直到今（8）日《七龍珠》日本官方才證實公布這項消息，讓不少粉絲震驚、不捨，不僅《航海王》、《火影忍者》作者痛苦發聲，《七龍珠》遊戲開發商社長更宣布公司臨時休業，讓員工回家釋放悲傷。

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畫出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品的日本漫畫家鳥山明，因「急性硬膜下血腫」在3月1日去世，享壽68歲。鳥山明自1984年至1995年在《週刊少年JUMP》連載《七龍珠》，單行本共42冊，是許多人童年最不可或缺的回憶。

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
由漫畫改編成遊戲的《七龍珠Z 卡卡洛特》（Cyber​​ Connect 2），該款遊戲開發商社長松山洋更悲傷到宣布暫時歇業。他在公告指出，得知鳥山明過世的噩耗後，雖然他也想用過去「不要絕望」的生活態度，將悲傷化為力量，做出更好的作品，「但我發現自己做不到」，他還在會議中忍不住哭出來，導致會議無法繼續下去。

松山洋指出，作為《七龍珠》系列遊戲公司，「我們決定以服喪方式，公司臨時歇業」。讓所有的工作人員回家，好好的釋放悲傷，「如果可以的話，讓我們從下周一開始，再一起努力工作」。

▲遊戲開發商社長松山洋宣布臨時歇業。（圖／翻攝自X）
▲遊戲開發商社長松山洋宣布臨時歇業。（圖／翻攝自X）
《航海王》作者尾田榮一郎也悲痛發聲：「一想到再也見不到你，我就感到悲傷。我從小就非常崇拜你，我甚至還記得你第一次叫我名字的那一天。」

《火影忍者》作者岸本正史得知鳥山明死訊十分落寞，他坦言從小學到大學陪伴他多年的《七龍珠》，在完結篇時曾讓他感到難以置信的失落，不知道該期待什麼，但也因此讓他萌生了跟隨鳥山明腳步，畫出像他一樣厲害作品的念頭。

岸本正史提到，在收到鳥山明過世的消息，失落感比《七龍珠》結束時還要強烈，不知道該如何處理心裡的破洞，甚至無法閱讀最喜歡的《七龍珠》，「每個人仍然期待看到你的作品，如果七龍珠的一個願望真的實現了…對不起，也許這很自私，但很悲傷。」

▲《七龍珠超》。（翻攝自東映動畫官網）
▲《七龍珠超》。（圖／翻攝自東映動畫官網）
鳥山明（Akira Toriyama）
職業：日本漫畫家
出生地：愛知縣名古屋市
出生：1955年4月5日
逝世：2024年3月1日
死因：急性硬膜下血腫
配偶： 南那智
代表作：《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，並為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》等遊戲擔任角色設定。

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