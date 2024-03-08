特企／長榮航空舉辦啟航活動　完成互動遊戲換好禮

桃園機場啟航活動 互動遊戲熱鬧登場
長榮航空於桃園國際機場舉辦「長榮航空．即刻愛媛」活動，現場以愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」作為候機室主題佈置，也設計一系列精彩互動遊戲，包括蜜柑狗狗主題背板拍照打卡、松山市六大景點合照換好禮，更推出「安心速送大挑戰」遊戲，只要將行李箱推至「任務完成區」，即可獲得長榮航空LOGO商品。
長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空與愛媛松山的緣分深厚，2017年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019年7月18日起提供定期航班服務，疫情期間受影響而短暫停飛。今年是台北市與松山市簽署友好交流協定的10週年，多年來兩個城市持續透過觀光旅遊及文化交流相互學習，我們也希望藉由長榮航空便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展」。
愛媛縣廳吉祥物「蜜柑狗狗」、守護者「嘉明君」 歡迎旅客造訪
班機一抵達愛媛松山機場，旅客就感受到當地的熱情歡迎，愛媛縣廳中村時廣知事及「蜜柑狗狗」和「嘉明君」親自前往迎接孫嘉明總經理及所有旅客，旅客開心的爭相合影，愛媛縣廳還特別致贈當地特色點心，祝福旅客展開精彩的旅程。現場中村時廣知事與孫嘉明總經理也互贈愛媛吉祥物蜜柑狗狗及長榮航空飛機模型，象徵雙方緊密合作的良好情誼。
愛媛松山機場 日式傳統彩球儀式 祝賀啟航儀式成功
愛媛縣廳為歡迎長榮航空飛航愛媛松山，特別於愛媛機場舉辦慶祝儀式，由中村時廣知事與長榮航空孫嘉明總經理共同主持，邀請台北駐大阪經濟文化辦事處陳振宗副處長、台灣觀光協會大阪事務所洪維良所長、愛媛縣議會高山康人議長、松山市野志克仁市長、愛媛縣內市長會武智邦典會長、國土交通省大阪航空局松山空港事務所神戶貴由空港長、愛媛縣商工會議所聯合會福井琴樹專務理事，以及松山空港公司清水一郎代表取締役社長等貴賓到場，共同拉彩球慶祝。
長榮航空孫嘉明總經理於儀式中表示：「長榮航空於疫情航班停飛期間與愛媛縣廳共同舉辦以愛媛為主題的類出國航班，去年底再推出長榮航空會員獨享的桃園-愛媛松山航班，迴響熱烈。且看好四國地區的市場潛力，長榮航空將於3月20日至4月30日的賞櫻旺季，航班由每週2班增為4班，希望吸引更多的旅客前來體驗愛媛之美」。
中村時廣知事表示：「愛媛縣廳非常感謝長榮航空充分理解愛媛縣的心意並決定復航愛媛-松山航線，我們會持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪愛媛縣，並同步推廣日本旅客出境到海外旅遊；今後愛媛縣廳也將攜手業者共同努力，推動愛媛松山機場國際航線發展」。
豐富人文歷史及自然風光 愛媛松山魅力不容錯過
愛媛縣為日本四國最大都市，有著豐富的觀光資源，如擁有三千年歷史的「道後溫泉」以及自江戶時代保留至今的「松山城」皆被米其林指南評選為二星級景點。此外，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、亦或是2014年被美國知名媒體CNN選為「世界最棒的自行車路線」之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。
目前長榮航空共直飛日本九大航點，包括愛媛松山、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松以及仙台，提供台灣出發12條航線，每週126班飛航服務。
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