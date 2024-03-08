天氣預報／「今晚超冷」北部下探8度 週六乾冷、下周一雨又來了
不要被白天的太陽給騙了！中央氣象署預報員指出，這一波強烈大陸冷氣團影響最深的時間點就在今（8）晚到明（9）天清晨，北部低溫會到8～10度，其他地方也只有12~15度，週六白天的天氣狀況會和周五類似，都會是乾冷的天氣，會有見到陽光的機會，明天北部和東半部高溫是17~19度 中南部是23~24度，明天下半天雲量會開始增加，全台呈現多雲到晴，迎風面的東半部恆春半島會有零星的降雨，周日的水氣增加，下周一會轉為濕涼的天氣狀態。
記者周淑萍/綜合報導
受強烈冷氣團和輻射冷卻效應雙重影響，今晚一直到明天晨會是最冷時刻，氣象署持續針對12縣市，包含新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣發出低溫「黃色」燈號，平地最低氣溫攝氏10度以下。
氣象達人彭啟明提到，週六上午冷空氣開始減弱的趨勢，加上天氣尚未轉差，大致為多雲到晴天氣，氣溫開始回升，但午後華南雲系又開始東移，各地雲量都有增多現象，受雲系遮蔽影響高溫沒辦法再繼續上升，高溫大致與週五相比持平或略上升1度左右，週六晚間到週日清晨同樣因雲量增多，輻射冷卻作用不明顯，中北部低溫可回升至14～15度，南部16～18度。
到了週日，因冷空氣減弱、轉偏東風環境，持續受到華南雲系東移影響，雲量普遍偏多，中南部近山區、山區有降雨機會，白天回溫幅度仍稍受到限制，預估北部高溫19～20度、中部19～21度，南部21～23度，入夜後北部也逐漸有降雨發生。一直到下週一下半天鋒面快速通過，各地轉有局部陣雨。下週二白天鋒面遠離、各地轉晴，氣溫明顯回升。