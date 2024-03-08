東超／球迷最愛他！「菲律賓邱啟益」Abando高人氣 全場為他瘋狂
EASL東亞超級聯賽四強戰由安養正官庄赤紅火箭對決首爾SK騎士，不過這兩支韓國球隊在對決，場上焦點卻是打過菲律賓國家隊球星Rhenz Abando，他目前效力於安養正官庄，相當受到菲律賓球迷歡迎，也有台灣媒體因為球風和身形相近，親暱地叫他「菲律賓邱啟益」。這場比賽Abando總計4投3中得到11分，不過安養隊以79:94輸給SK騎士，衛冕失敗。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
這屆東超終極四強盃賽的首場比賽，就上演「韓國內戰」，首節效力於安養正官庄赤紅火箭的33歲洋將Jamil Wilson單節攻下10分，也幫助球隊以26:23暫時領先，第一節兩隊合計就傳出16次助攻，比賽打得流暢好看。次節SK騎士加強防守，聲名響亮的Jameel Warney開始展現他的得分能力，靠著體型強攻籃下，在半場打完時幫助球隊反超比分，SK騎士以45:40進入到中場。
下半場SK越打越兇，慢慢將分數拉開，第四節領先到雙位數，最終也拿下勝利，安養隊則是衛冕失敗，無緣連霸，也錯失100萬美元獎金。SK本土球星吳在賢攻下20分，Warney狂砍36分16籃板6助攻。
韓國目前主流隊形、球風，除了維持招牌「小快靈」且凶狠強悍的風格之外，球員體型也幾乎都在190以上，身材上相當出色。安養和SK騎士都是標準以「現代籃球」標準作為指導的球隊。
效力於安養正官庄赤紅火箭的Rhenz Abando可說是這一屆比賽最受歡迎的球星，身為菲律賓當地人，他以亞洲外援身分加入這支球隊，這次回到家鄉打球，他一被換上場和拿到球，就受到球迷的熱情歡呼和鼓掌。
誰是Rhenz Abando？菲律賓國家隊新星、人氣和實力成正比
25歲的Rhenz Abando只有188公分，身材也比偏瘦，但是突破第一步的爆發力卻相當可怕，外線也有一定準頭，能以這種體型被韓國職籃雙料冠軍球隊安養正官庄赤紅火箭看中，不得不說確實有他的所長在。東超這次也將它視為本屆盃賽的看板球星之一，許多官方影片和活動都有他。
Abando瘦瘦長長，在場上主打側翼，身形、打法和球風都有點像當年中華隊當家射手邱啟益的模樣，因此也有台灣媒體前輩稱他是「菲律賓邱啟益」，讓人玩味。
事實上，Rhenz Abando最晚在2021年就經打出名堂，他曾拿下菲律賓大學聯賽NCAA最有價值球員和最佳新秀，上一季幫助安養KGC奪KBL 2022-23 賽季冠軍。
拉普拉普灌籃圓頂體育館坐滿約4600人，今天除了少數韓國球隊的球迷飛過來看賽事外，大部分是菲律賓當地的球迷，由於這次菲律賓沒有球隊打進東超四強，因此進場的大多數球迷都在為Rhenz Abando加油。
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