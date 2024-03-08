歷年最好！長榮航空2月營收165.6億元 年增率28.58%
長榮航空今（8）日公布，2月合併營收達165.6億元，與去年同期合併營收128.8億元相較，年增率為28.58%，客運營收則達119.2億元，年增率47.94%，是歷年以來最好的2月單月合併營收。
記者許若茵／台北報導
長榮航空表示，2月適逢農曆春節，短程線的東北亞與東南亞需求最為強勁，日、韓與東南亞熱門旅遊航點如峇里島、宿霧、峴港、曼谷、清邁等平均載客率皆超過9成；在長程線的部份，北美航線近8成5，歐洲線達9成。而針對春節需求增飛的青森、北海道包機以及越南加班機均提供2月份客運營收額外挹注。
部分亞洲國家產線於農曆春節期間停工，導致節後貨運需求疲弱，長榮航空說明，貨運營收達29.85億，然而3月底將再交付1架貨機，規劃用於強化北美貨運航線，鞏固貨運核心收入，以及提供市場包機包艙需求，提升市場競爭力並擴大市佔率。
長榮航空提到，今年4月交付1架787-10客機，下半年也再陸續交付3架787-9客機。此外，除今年3月6日復航桃園-愛媛松山航線外，為拓展南台灣市場及整體航網發展，自3月31日起，高雄-福岡增至每週7班，更將於4月12日開航高雄-香港客運定期航班每週7班，並於5月15日起加密至每週14班，提供高雄出發7條航線，每週47班飛航服務；桃園-西雅圖亦將於6月25日起增至每週10班，整體北美航線將達每週87班，有助於今年營收穩定成長。