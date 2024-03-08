生乳捲勞斯萊斯戰亞尼克！老闆「公開工廠照片」了：難怪團購秒殺

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G老闆編哥所創立的「Gelovery Gift 法式甜點店」出品的生乳捲，近年在婆媽團購群相當的火紅，自稱是「生乳捲界勞斯萊斯」，在編哥公開與亞尼克的恩怨之後，名氣又更上一層樓，許多人抱著好奇的心態訂購，吃吃看到底跟亞尼克的生乳捲有何不同，近期開團數次都是秒殺，7日上午開新團也是秒搶光，下一波團購時間將在3月11日，品項是「原味中澤奶霜生乳捲」。
根據Gelovery法式甜點店官網發出的簡介來看，Gelovery的生乳捲採用的是麵粉界天花板「金寶笠麵粉」製成，聲稱在日本用這種麵粉的蛋糕每有7、8千日幣是吃不到的，售價是VVIP原味生乳捲32條4980元，一條不到156元；如果是一般民眾團購32條5980元，一條也只要187元，但如果單買一條則是380元，與亞尼克的售價相同。
生乳捲勞斯萊斯工廠照公開！作法與亞尼克大不同
編哥日前也在臉書上面公開生乳捲製作工廠的成品照，表示「我們家的生乳捲都是先把餡料灌滿再切，然後每條秤重」只見貼出的照片，一排又一排的生乳捲排排站，奶霜全部滿到蛋糕外面來，不少網友被畫面震撼到表示「用料真的有夠實在.....可惜搶不到」、「想問切掉的邊邊有賣嗎哭哭！我搶不到啊」、「難怪會秒殺！真材實料從這就看得出來」、「好想吃切下來的邊邊喔，看起來超爽的」。
而亞尼克奶霜填入方式跟Gelovery生乳捲不相同，根據亞尼克官方YouTube頻道曾經公開過生乳捲的製程，奶霜是以精準的機器直接撲滿整個蛋糕再捲起來，並沒有像編哥的生乳捲灌料之後還會切邊，各有各的特色。
「生乳捲界勞斯萊斯」續戰亞尼克！編哥稱「今年將虧千萬」
對於外界質疑「怎麼可能做賠錢生意」、「一直說虧錢那就不要賣啊」等，編哥也在臉書上回應表示「我賣東西不會飢餓行銷的，我數量也準備很多，生乳捲一次開，一定都是準備幾千條上萬條的庫存！今年我應該是可以做一百多萬條生乳捲，但我就是賣得比亞尼克便宜，用料成本也更貴，一百多萬條就要虧個幾千萬了」。
編哥說「會一直說我虧錢，就是因為很多搞不清楚的人買不到就一直罵我，我是賣虧錢耶！是在罵什麼意思的，基本上就是要虧的巧妙，跟亞尼克比拼就好，原本我生乳捲就是賣給我客人而已，怎麼知道我跟亞尼克吵架，總不可能讓我客人還跟亞尼克買」顯然今年這場生乳捲大戰在即，最終雙方如何變化營運策略，外界都等著看。