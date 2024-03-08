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徐乃麟學霸兒子徐廷墉求婚成功！經紀人證實了：今年回台辦婚禮

▲徐乃麟（左）的學霸小兒子徐廷墉（右）與韓籍女友（中）求婚成功。徐乃麟的經紀人也證實，今年會回台灣舉辦婚禮。（圖／記者陳明中攝影）
▲徐乃麟（左）的學霸小兒子徐廷墉（右）與韓籍女友（中）求婚成功。徐乃麟的經紀人也證實，今年會回台灣舉辦婚禮。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人徐乃麟近年來喜事不斷，先是大兒子徐新洋在2023年與圈外女友Soa（宋蕊安）結婚，怎料今（8）日又傳出擁有耶魯化學博士學位的小兒子徐廷墉，已經向韓籍女友求婚成功，預計在今年下半年舉辦婚禮。對此，徐乃麟經紀人也回應了，「小兒子的婚禮會回台灣舉辦，詳細的內容跟細節都還在規劃。」

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在農曆春節假期時，徐乃麟特地飛到美國陪小兒子徐廷墉過年，還在臉書放上父子倆的合照，引發討論。不過，據《鏡新聞》報導，返台後的徐乃麟整個人喜上眉梢，還在錄影現場與工作人員分享小兒子徐廷墉即將結婚的消息，家中喜事不斷。

▲徐廷墉（中）2017年從芝加哥大學理化系畢業模樣。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
▲徐乃麟（左）的小兒子徐廷墉（中），於2017年從芝加哥大學理化系畢業。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
對此，徐乃麟的經紀人則回應，「小兒子的婚禮會回台灣舉辦，詳細的內容跟細節都還在規劃，乃哥謝謝大家的關心。」證實徐廷墉的喜事，有望在今年完婚。

據了解，徐乃麟的兒子徐廷墉在2023年順利取得美國耶魯大學有機化學博士學位，是名符其實的學霸，而在去年哥哥徐新洋的婚禮上，徐廷墉當時就帶著交往已久的韓籍女友露面，疑似提前見習婚禮，沒想到才相隔半年就傳出好消息。

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▲徐廷墉（右）外型帥氣，有陽光笑容。（圖／翻攝自徐新洋IG）
▲徐廷墉（右）與哥哥徐新洋（左）都遺傳了爸爸徐乃麟的帥氣模樣。（圖／翻攝自徐新洋IG）

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