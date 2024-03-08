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中職／味全龍開幕戰盼寫歷史新高！突破2016年猿象戰19,393人紀錄

▲味全龍開幕戰辦在大巨蛋，目標突破2016年猿象戰，寫下歷史觀眾人數新高。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍開幕戰辦在大巨蛋，目標突破2016年猿象戰，寫下歷史觀眾人數新高。（圖／記者陳明中攝）

記者林之越/台北報導

味全龍今（8）日在台北大巨蛋舉辦季前發布會，會中公布了開幕戰票價資訊，其中包含所有座位的票價，味全龍球團預估開幕戰能吸引2萬5千人到3萬人左右進場，而領隊丁仲緯受訪則表示仍希望朝座位全開努力。值得一提的是，中職史上最多人進場的開幕戰，是2016年的猿象大戰，當時共吸引19,393人，而這兩隊也正好都是味全龍本次開幕戰的對手。

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味全球團公布的大巨蛋開幕戰票價中，最低為外野一般區的500元，售價最高的是本壘後方熱區，票價為1880元，內野區票價範圍為680元至1680元，外野區全票價格則為500元。

在人數方面，味全龍隊期望能至少吸引2萬5千人到3萬人左右進場，事實上也相當有機會達成。因為近日開賣的中職熱身賽，也有2場舉辦在台北大巨蛋，原先只開放內野下層1.3萬席，但不到數日就已全部完售，後續才又加開內野上層區域，單場開放2萬席。同時，也打破了中職熱身賽單場最多觀眾的7,068人。

▲味全龍大巨蛋開幕戰票價出爐。（圖／記者陳明中攝影）
▲味全龍大巨蛋開幕戰票價出爐。（圖／記者陳明中攝影）
味全龍的開幕戰共有3月30日、3月31日兩場，分別對上樂天桃猿隊、中信兄弟隊。回顧過往，中職歷屆開幕戰最高紀錄正是2016年的猿象戰，當時在桃園棒球場締造19,393人的紀錄，而後的紀錄也都是由樂天、兄弟這一對戰組合保持，依序是桃園球場在2018年的18,521人、2015年的18,413人，而去年辦在洲際球場的開幕戰則來到18,395人，是歷史第4多。

▲前義大犀牛洋砲曼尼。（圖／本報資料照）
▲前義大犀牛洋砲曼尼。（圖／本報資料照）
除了開幕戰外，若味全龍開幕戰突破2萬人，也將非常有機會突破當年曼尼來台首戰，在2013年兄弟和義大在澄清湖球場所寫下的20,052人，成為中職歷史上觀看人數最多紀錄。目前大巨蛋最高觀眾數紀錄，為上周熱鬧落幕的巨人交流賽，在中信兄弟一戰湧入3萬7,890人，寫下台灣棒壇歷史新高。

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