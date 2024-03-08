21歲女放入屍袋5小時突「復活」！袋中抖動嚇壞人 結局讓人唏噓
瓜地馬拉（Guatemala）日前發生一起「死而復生」的驚悚事件，聖胡安德迪奧斯綜合醫院（San Juan de Dios General Hospital）一位21歲女子，被判定死亡後裝進屍袋被送往太平間，不料5小時後女子竟「復活」，在袋中抖動把太平間內的醫護人員嚇壞，趕緊將女子送去急救，遺憾最後仍不治身亡，從「死而復生」變成「一日死兩次」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，該女子本來就患有癲癇和腦性麻痺的病史，送來醫院時還嚴重營養不良，身體狀況非常不佳，經過搶救後，院方宣佈回天乏術，將女子放入屍袋送到太平間。
不料5小時後太平間職員發現，女子在屍袋中抖動且還有呼吸，立即通知醫師，將女子推出太平間搶救。遺憾的是，再次搶救後依然藥石罔效，只能無奈地又一次宣告女子死亡。
當地衛生局表示，女子第一次被宣告死亡時，生理監視器顯示其呼吸和大腦活動已經停止，但是後來又發現女子仍有生命跡象，於是再度搶救，並為其進行機械式呼吸輔助治療，不過最後仍然回天乏術。
基於家屬要求，院方與衛生局對女子的詳細情況與身份保密。有網友批評醫院的醫療水準，質疑若沒有那誤以為死亡的5小時，說不定會有不同結果。
事實上，聖胡安德迪奧斯綜合醫院近期正遭到瓜地馬拉當局調查，認為醫院缺乏必要的醫療物資，導致患者的健康權和生命遭到危害。聖胡安德迪奧斯綜合醫院已經是瓜地馬拉最大的醫院之一，但由於當地衛生系統問題叢生，醫療服務品質相當不佳。