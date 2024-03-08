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疑吸毒失控！越南籍華僑「持鋤頭」埋伏路邊　隨機襲擊路人釀3傷

▲7日晚間，新北市新店寶元路二段，傳出3名路人遭隨機攻擊，警方逮捕壓制34歲的李姓男子，並查扣犯案用的一把園藝鋤頭。（圖／翻攝畫面）
▲7日晚間，新北市新店寶元路二段，傳出3名路人遭隨機攻擊，警方逮捕壓制34歲的李姓男子，並查扣犯案用的一把園藝鋤頭。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

一名34歲李姓越南籍華僑，昨（7）日晚間離開家後，跑到新北市新店區寶元路二段一帶，持鋤頭隨機攻擊路人，導致3人閃避不及受傷，警方趕抵後，第一時間將李男強制上銬送醫，由於其血液中出現安非他命反應，因此不排除李男是因吸毒失控，全案已依傷害罪嫌送辦。

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據了解，李男平時於住處附近一間工廠上班，昨天晚間7時許，李男離家後跑到一處位於新店寶元路二段的駕訓班周邊，持園藝鋤頭攻擊路過民眾，造成黃姓男子（25歲）及趙姓女子（27歲）分別受有頭部撕裂、面部撕裂等傷勢；隨後李男又再將目標轉移到另名下班返家的25歲李女身上，導致其右肩膀挫傷，所幸3人送往醫院救治均無生命危險。

▲7日晚間，新北市新店寶元路二段，傳出3名路人遭隨機攻擊，警方逮捕壓制34歲的李姓男子，並查扣犯案用的一把園藝鋤頭。（圖／翻攝畫面）
▲7日晚間，新北市新店寶元路二段，傳出3名路人遭隨機攻擊，警方逮捕壓制34歲的李姓男子，並查扣犯案用的一把園藝鋤頭。（圖／翻攝畫面）
警方趕抵現場時，李男仍情緒高漲，不停在現場吼叫，警員見勸阻無效，立刻上前壓制並強制送醫，經院方檢驗後，發現其血液中有安非他命反應，因此不排除是吸毒後失控傷人，詳細情形還有待進一步釐清。

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