38婦女節快樂！勞動部發錢、女性「最高領6萬」　申請方式一次看

中職球迷注意！王道銀行攜手推味全龍聯名卡　5款卡面享快速通道

▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）
▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）

記者林莞茜／綜合報導

中華職棒新球季將在3月30日開打，味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇，包括味全龍吉祥物猛哥威弟與味全龍啦啦隊小龍女部分成員圖像，且優惠更是多到數不清，不但提供味全龍主場球賽快速入場通道和優先購票權，更提供主場門票折扣以及特約商店消費優惠，以豐富多樣的專屬禮遇和超優折扣，讓味全龍聯名卡卡友倍享尊榮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王道銀行（O-Bank）今（8）日宣布，推出味全龍聯名卡，這是王道銀行發行的第一張職棒主題聯名卡，味全龍開季暨聯名卡上市記者會活動中，台北市長蔣萬安、王道銀行董事長駱怡君、味全龍董事長徐文芳、Visa台灣區總經理趙麗芳，以及味全龍球員和啦啦隊皆蒞臨參與，啦啦隊小龍女成員更親自介紹自己所屬卡面，包括小映&霖霖、賴可&昆娜、詩雅&璦昀、星岑&馬妹，再加上吉祥物猛哥威弟，一次推出五款卡面搶攻味全龍球迷的心。

▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）
▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）
味全龍聯名卡除提供卡友享味全龍主場球賽快速入場通道，進場看球可快速通關，還提供特殊席位線上購票平日9折、假日95折以及貴賓包廂含餐飲平日6折、假日7折的聯名卡專屬優惠，特殊席位包括限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席；且卡友可享2024年味全龍例行賽主場賽事、季後賽及外地主場優先購票權，同時還可享超優購票優惠，包括2024年味全龍例行賽天母主場賽事內野全票線上購票每張折扣100元，每場限量1,000張，以及經濟區買一送一的現場購票優惠，每場限量200組。且除了賽票優惠之外，持味全龍聯名卡可享現場周邊商品9折、棒球場三樓「棒龍樂園」票價折扣50元、天母球場攤位以及特約商店消費優惠。

王道銀行表示，即日起至2024年6月30日，王道銀行還提供新戶限定的限量好禮，於前述活動期間內首次成功開戶並申辦味全龍聯名卡，且持卡一般消費累積金額達2,000元以上，即可獲得味全龍商城購物金200元，消費累積金額達4,000元以上，則可獲得商城購物金400元，滿額回饋最高400元，限量1,000名，每人限領一次；活動期間內，持味全龍聯名卡累積一般消費滿5,000元，另可獲得一次味全龍限量簽名商品抽獎機會，刷越多中獎機會越高。即日起至2024年7月15日，味全龍聯名卡卡友使用個人專屬連結，推薦朋友首次成功開立O-Bank帳戶並申辦味全龍聯名卡，且被推薦人開戶成功次月底前累積刷卡達100元以上，即可算推薦成功，推薦成功人數超過10名（含）且推薦成功人數排行第一名者，即可獲得味全龍主場10人大小的包廂指定時間使用權。

▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）
▲味全龍和王道銀行（O-Bank）攜手推出「味全龍聯名卡」，一次發行五款卡面供卡友選擇。（圖／王道銀行）
此外，味全龍聯名卡卡友亦可享王道銀行Visa全卡友優惠。即日起至2024年底，王道銀行Visa卡全卡友透過FunNow APP訂購電影票全票並輸入優惠碼，可立即享有最高68折訂票優惠，且可享線上訂票手續費全額折抵，每月限量1,200組；王道銀行Visa卡全卡友於車麻吉AutopassAPP加油，單次刷卡消費滿新台幣500元，可享新台幣50元麻吉幣回饋，每月限量1,500組。

中職／味全龍開幕戰盼寫歷史新高！突破2016年猿象戰19,393人紀錄

中職／味全龍開季發表新球衣、年度主視覺！台北市長蔣萬安也到場

中職／「宇宙邦」悍將深陷季前魔咒！守備位置大風吹　選秀成變數

中職／六隊球星喜迎開季！3月23日齊聚兒童新樂園　球迷免費入場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞