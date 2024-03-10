今日來講股／2萬點夢一場？高檔震盪時　小心企業營收成長是假象

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丁彥鈞指出，台積電確實獲利很好，跟AI需求有關，台積電又是先進製程領先，因此台積電好會帶動相關設備股或是跟AI訂單有關的個股與族群，但事實上全球景氣並沒有明顯復甦，因此有些個股有如照到「照妖鏡」，一旦營收不如預期或是有拿到訂單但毛利率不高，股價就會出現修正，其實也很正常。
他強調，有些公司即使營收成長也要留意，因為有可能是通膨導致的假象，成本墊高，賣的東西變貴，看起來營收增加，但探究銷售數量卻是衰退的，因此景氣真的沒有大家想像中好，如果沒有AI、不是技術領先，也不是像台積電專注高階製程，沒有競爭對手一人獨拿，那麼股價上可能難有起色或是很容易面臨修正。
因此丁彥鈞認為，2萬點曇花一現，賣壓難免，大盤短期內是強者恆強格局，台積電股價大跌機率低，應該會在高檔支撐，沒有利空消息的話，股價會很堅實，但其他中小型電子股，投資人可能要先避開，因為接下來2月營收公布又有股利政策，個股基本面如何很容易現形，營收獲利沒有起色的話，股價可能跌回起漲點，至於大盤表現應該會是在2萬點以下震盪盤整。
如果不碰電子股的話，丁彥鈞建議大盤在高檔震盪之際，其實眼光可以看向金融股，因為京城銀、遠銀股利不錯已經先報喜，主要是金融業2023年沒有什麼利空，2024年配息狀況應該不會太差，且有殖利率保護也很難大跌。
投資人也可以趁股利公布熱潮時挑選高殖利率的或是抗通膨的個股，如民生消費股，因為成本雖然墊高銷售金額，買東西變貴，但因為是民生必需品所以民眾仍要買單，雖然食品並不會大漲，但食品股也不容易受到景氣影響又能抗通膨，其實是相對安全的，且趁中元節漲勢前先進場等於提前布局。
還有營建股，丁彥鈞認為也可以留意，因為營建成本包括人事、土地、電價、鋼鐵與水泥成本「漲聲響起」，將激勵營建股股價走高，而台積電持續深根台灣，也將帶動房價與地價，且不只受惠房價高，台積電建廠激勵「廠辦三雄」華固、長虹與遠雄表現，廠辦或商辦市場同樣火熱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。