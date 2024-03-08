38婦女節不快樂！7成6女性職場家庭難兼顧　最恨下班還要做家事

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而女性勞工感到「家庭生活壓力」最大的事情是「下班、休假時，仍要忙家事」，佔了44.2%；「應付基本開銷，經常入不敷出」佔37.1%次之，「買不起房子，租金負擔大」佔35.3%居第3。
其餘還有「本身貸款負擔大」（31.1%）、「孝親費沉重」（28.3%）、「與家人、親戚同住，自認沒有私人空間」（22.4%）、「沒空陪家人、情人，關係變疏離」（20.9%）、「離鄉工作的孤獨感，容易想念家人」（19.6%），以及「需要替家人分擔債務」（18.3%）、「需費時照顧年長或年幼的家人」（16.6%）。
另外，有76.3%的女性勞工自認目前職場與家庭生活，「不能兼顧，算是失衡」，代表僅23.7%自認屬於「兩者能兼顧，算是平衡」。
若以「行業別」進行交叉分析，自評職場與家庭生活，目前「兩者失衡」比例較高的女性從業人員，前5大依序為「大眾傳播與公關廣告」（86.1%）、「科技資訊」（83.3%）、「醫護與生技」（82.8%），以及「餐飲住宿與休閒旅遊」（78.8%）、「金融保險與會計統計」（77.4%）。
不論是來自職場或家庭生活，在可複選狀況下，女性勞工對於身心壓力的「宣洩方式」主要有找朋友、同事訴苦（55.1%）、大吃大喝（51.7%）、睡覺（48.9%），以及逛街購物（40.3%），還有找家人、情人訴苦（39.3%）。
其他紓壓的方法，又分別為聽音樂（32.7%）、大哭一場（30.1%）、看電視（29.1%），以及上網PO文發洩（27.3%）、旅遊（26.1%）等等。