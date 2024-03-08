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峮峮長髮飄逸照曝光！浴袍還滑下來　鐵粉驚呼「感覺完全不同人」

▲「PS女神」峮峮招牌短髮消失，近照長髮飄逸，鐵粉驚呼「完全不同人」。（圖／波麗佳音提供）
▲「PS女神」峮峮招牌短髮消失，近照長髮飄逸，鐵粉驚呼「完全不同人」。（圖／波麗佳音提供）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲峮峮（吳函峮）在中信兄弟啦啦隊「PS女孩」服務近10年，近年跨足綜藝主持和演出劇集《此時此刻》、《你好，我是接體員》，聲勢如日中天。峮峮的短髮是其正字標記，日前她在Threads放上一張長髮飄逸的照片，浴袍滑落裸露香肩，吸引破萬人按讚，鐵粉驚呼：「感覺完全不同人！」

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▲峮峮跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，兩度登上日本少年週刊《週刊YOUNG JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。（圖／峮峮臉書）
▲▼峮峮跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，兩度登上日本少年週刊《週刊YOUNG JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。（圖／峮峮臉書、Threads）
▲峮峮跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，兩度登上日本少年週刊《週刊YOUNG JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。（圖／峮峮Threads）
曝光的相片以黑白色調呈現，峮峮跪在床上擺拍，身上的浴袍技巧性滑下，露出一邊肩帶，最大的亮點是戴上一頭微捲、有齊瀏海的假長髮，長度超過腰際，配文寫下：「想去的地方很多，想完成的事很多，想吃的東西很多，時間不夠多！」

▲峮峮浪漫長捲髮造型。（圖／峮峮Threads）
▲峮峮浪漫長捲髮造型。（圖／峮峮Threads）
貼文一出，粉絲紛紛表示：「想妳的時間也很多...時間真的不夠用」、「世界最美的女人」、「長髮可以」、「長頭髮感覺完全不同人啊！」

峮峮並非首次嘗試長髮造型，上個月初分享拍攝手遊廣告的側拍照，她不僅換上性感古裝還變髮，烏黑長直髮散發別於以往的美貌，有粉絲說：「和在飢餓（節目）的峮峮感覺不一樣！」本人回覆：「讓你猜不透！」還附上淘氣的表情符號。

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