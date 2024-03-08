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丟丟妹和男友無辜被噴辣椒水、球棒痛毆！盤點過往大小事不斷

▲李明珊（丟丟妹）跟男友Tommy傳出被噴辣椒水、揮球棒痛毆，案件有待釐清。（圖／資料照）
▲李明珊（丟丟妹）跟男友Tommy傳出被噴辣椒水、揮球棒痛毆，案件有待釐清。（圖／資料照）

記者張一笙／綜合報導

李明珊（丟丟妹）今（8）日驚傳與男友Tommy在台中發生事故，男方下車時遭到嫌犯噴辣椒水、揮球棒痛毆，丟丟妹則未受傷，目前案件真相有待釐清。回顧李明珊過去常捲入爭議，包含父親被傳出開賭場遭搶事件、約黃明志直播卻涉嫌違法等；這回加上男友無辜被打，再度引起網友注意。

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▲李明珊與Tommy剛曝光戀情，2人就在路上遭遇襲擊。（圖／穩達娛樂行銷提供）
▲李明珊與Tommy剛曝光戀情，2人就在路上遭遇襲擊。（圖／資料照）
父親遭爆開賭場被搶　千萬現金被搜刮

有粉絲曾在臉書粉專「靠北直播主」投稿，寫下「李明珊的爸爸福哥海產，過年期間在彰化伸港開賭場，結果被人持槍搶劫，搜刮走了近千萬的現金，這才是李明珊停播的真相！」隨後彰化警方也證實李明珊父親在彰化和美地區遭搶，但李明珊父親否認經營賭場，僅有被搶奪前才是事實；但李明珊仍因此短暫宣布「無限期停播」。

約黃明志直播　鬧出沒申請工作證違法疑慮

李明珊曾找過5566、周湯豪直播配合叫賣，2021年也曾邀大馬歌手黃明志參與直播，隨後卻遭到勞工局關切，由於來自馬來西亞的黃明志沒有申請直播銷售工作證，因此違法可開罰新台幣75萬元。不過事後丟丟妹透過經紀人澄清，當時是以商演形式邀請表演，對方並沒有參與叫賣，因此沒有觸犯法律。

李明珊2月初宣布交男友喜訊，終於不再是傳出爭議事件，豈料才過1個月，卻傳出2人行車台中市時被他人車輛刻意追撞，男友一下車就被3人噴辣椒水、球棒痛毆，身上多處擦傷就醫，目前警方調查中，嫌犯是否尾隨，要調閱監視器釐清。李明珊經紀人稍早回應媒體還原事發經過，並表示Tommy會向對方提告。

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