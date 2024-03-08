丟丟妹和男友無辜被噴辣椒水、球棒痛毆！盤點過往大小事不斷

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有粉絲曾在臉書粉專「靠北直播主」投稿，寫下「李明珊的爸爸福哥海產，過年期間在彰化伸港開賭場，結果被人持槍搶劫，搜刮走了近千萬的現金，這才是李明珊停播的真相！」隨後彰化警方也證實李明珊父親在彰化和美地區遭搶，但李明珊父親否認經營賭場，僅有被搶奪前才是事實；但李明珊仍因此短暫宣布「無限期停播」。
約黃明志直播 鬧出沒申請工作證違法疑慮
李明珊曾找過5566、周湯豪直播配合叫賣，2021年也曾邀大馬歌手黃明志參與直播，隨後卻遭到勞工局關切，由於來自馬來西亞的黃明志沒有申請直播銷售工作證，因此違法可開罰新台幣75萬元。不過事後丟丟妹透過經紀人澄清，當時是以商演形式邀請表演，對方並沒有參與叫賣，因此沒有觸犯法律。
李明珊2月初宣布交男友喜訊，終於不再是傳出爭議事件，豈料才過1個月，卻傳出2人行車台中市時被他人車輛刻意追撞，男友一下車就被3人噴辣椒水、球棒痛毆，身上多處擦傷就醫，目前警方調查中，嫌犯是否尾隨，要調閱監視器釐清。李明珊經紀人稍早回應媒體還原事發經過，並表示Tommy會向對方提告。
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