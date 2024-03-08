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影／灰狼少主愛德華茲博命「再見火鍋」！「跳太高」撞到腦震盪

▲灰狼一哥Anthony Edwards驚傳受傷，因為蓋對手火鍋有點輕微腦震盪。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼一哥Anthony Edwards驚傳受傷，因為蓋對手火鍋有點輕微腦震盪。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

明尼蘇達灰狼今（8）日出戰印第安納溜馬，最終灰狼在「少主」愛德華茲（Anthony Edwards）的帶領下，以113：111成功贏球，繼續穩坐西區龍頭的寶座。不過，Anthony Edwards在比賽末段送出「再見火鍋」，甚至還因為頭撞到籃框重摔落地，疑似有輕微腦震盪狀況，所幸他並無大礙，賽後他受訪也表示，「自己從來沒有跳這麼高過。」

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Anthony Edwards在比賽中兩次受傷，不但腳踝扭到，還因為跳起來「坐飛機」，不慎手跟背部因為重摔落地。

不少球迷看到他落地都很擔心，但是 Anthony Edwards站起來宣示主權，也挽救了一場比賽，灰狼隊今天才傳出Karl-Anthony Towns因為左半月板撕裂傷，歸期未定，因此可能影響球隊戰績，但Anthony Edwards跳出來拯救球隊，也穩固灰狼第一地位。

Anthony Edwards賽後說：「我撞到籃框，這真的很痛，我看到他要上籃，我就知道要去封蓋，我從未跳這麼高。」

Anthony Edwards單場拿下44分，並且還有6籃板、3助攻，最重要的是，他的拚勁可以幫助球隊奪勝。

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