南隆國中校慶「日本永生花公益展」愛河黃色小鴨成亮點

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林小霜說，永生花起源於法國再傳至日本，不凋謝的特性傳達持久的愛與關懷，永生花是鮮花經特殊製程染色、保存而成，過程相當耗時。製作一朵永生花大約需花上10天以上的時間，好好照顧壽命可以延長到3年甚至更久。為了今天的公益展開幕，她與謝惠娥兩人特別花時間親手以永生花設計及製作胸花，代表每位與會貴賓獨一無二的尊榮身分。
林小霜也親自為公益展導覽，介紹台灣知名景點、愛河黃色小鴨、日本注連繩創作及永生絲瓜創作的「四季」等作品，其中剛落幕的黃色小鴨裝置藝術展話題性十足，林小霜說「小鴨在2月25日告別愛河灣之後去了哪裏？原來牠游了12天，游到了南隆國中，現在要看黃色小鴨只有來美濃了！」
她同時也展出顛覆傳統，以永生花臨摹梵谷、莫內等國際級藝術家經典名畫的作品。另一位展出者謝惠娥的漂流木、玫瑰花罩創作，也呈現不落俗套的意境，留給觀者無限想像。
南隆國中校長黃啟賓致詞表示，教育局多年來一直推行校園美學，這次趁著舉辦校慶活動邀請兩位花家前來展出，除了讓學生知道花的生命周期雖然短，但製作成永生花可以延續生命，鼓勵學生要珍惜生命，學習永生花熱愛生命的勇氣；另外今天也是婦女節，祝福普天之下所有女性和永生花一樣青春永駐，身心靈都能維持年輕美麗。