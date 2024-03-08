東超／DJ SODA來了！國王「女鐵粉」跨國力挺 林書豪沒打好扼腕
P.League+新北國王隊今（8）日作為台灣職籃聯盟代表，出戰東亞超級聯賽四強戰，面對的是實力強大的千葉噴射機。雖然新北國王隊華裔球星林書豪已經確定不打，但仍有熱情的新北國王球迷來到現場看球，有女球迷表示林書豪雖然不能打，但仍希望到現場力挺國王。除此之外「韓國最美DJ」DJ SODA今天也再次參加國王隊的比賽，受到矚目。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
林書豪此役由於左腳足底筋膜影響，在昨天練球之後決定不打東超的這兩場比賽，他本季在東超場均可得到18.8 分6.5籃板6.5助攻，也是球隊助攻次數最多的球員，少了他助陣，國王顯然將面臨苦戰。
新莊季票女球迷特地進場看球 順便在當地旅遊
不過儘管如此，今日仍有相當不少的球迷來到菲律賓宿霧的拉普拉普灌籃圓頂體育館球場幫他們加油，在PLG有購買國王季票的Michael、Vivian、Jessica和Aileeen表示，這次來到宿霧本地力挺國王，也順便旅遊。
Vivian表示他們都知道這次林書豪不能打，也覺得有點可惜，話雖如此但也覺得國王隊也算是為台灣出征，因此希望用實際行動來力挺。而Aileen則談到自己對於宿霧以及拉普拉普灌籃圓頂體育館球場的感想，「我認為宿霧當地真的蠻多不錯，至於球館我認為還是新莊更好！」
「宿霧台灣協會」20-30人買票進場 本來還有人想衝10000元場邊席
除了個別球迷群組之外，這次「宿霧台灣協會」的不少成員也自發買票進場，估計這一場約2-30人，而在10日的比賽還會更多人。在當地創業的秘書長William表示，自己買的座位約台幣1200，本來想買10000元的「白椅子」場邊席，可惜搶不到，也可見菲律賓人有多愛籃球。
會長Bruce則說，這次沒能看到林書豪的感覺十分「扼腕」，因為過去都是在電視上看到他，這次好不容易有機會國王來到當地打球，想要親眼見證「林來瘋」，可惜未能如願。但也理解國王隊還要備戰PLG賽事，希望他們能夠順利。
DJ SODA也來打歌 現場氣氛超嗨
而過去也曾受國王邀請來到主場開球的DJ SODA，這次也來到宿霧當地參加EASL四強錦標賽，她到場也受到不少球迷關注和討論。
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