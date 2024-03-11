台中人等了19年　台中巨蛋「孵蛋」成功

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「台中巨蛋」為台中指標工程，造型為圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，工程難度高，原預算已不符當前工料成本，市府去年追加預算到99.98億元，由麗明營造公司得標，正式簽約。
台中市政府建設局長陳大田也表示，巨蛋最初選址在七期重劃區內也就是現在的文心森林公園，當時因為教育部和體委會無法達成共識，決定取消該規劃案。之後市府提出於水湳經貿生態園區興建台中巨蛋，但受限整體建蔽率超過8%，在102年再改到十四期重劃區。而在103年底，當時的市府團隊評估將巨蛋併同北屯國民運動中心、室內籃球場及網球場等一併興建，將預定地改至十一期重劃區。107年底盧秀燕市長上任後，評估在十一期重劃區興建對整體交通衝擊太大，最終選定巨蛋預定地改至北屯區十四期重劃區的文中小6用地。
陳局長認為，依照目前台中市的城市現況跟未來發展，大型公共建築必須兼具實用及景觀價值，這次整合都發局、建設局、運動局跨局共同合作，由九典聯合建築師事務所及隈研吾建築都市設計事務所組成的台日跨國團隊，共同規劃設計。「台中巨蛋」的設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用，建築物外觀設計靈感來自「大甲藺草編織文化」，將在地文化與建築融合。將來興建完成之後，室內可以舉辦大型運動賽事或是音樂展演，且能將聲音殘響控制在2秒之內，提供觀眾最沉浸式的聽覺享受；戶外區域可以成為地方民眾的運動場域，而當初在設計時還根據場館所在地的環境特色，讓民眾在這裡欣賞城市難得的朝陽晨曦和夕陽餘暉景致。
台中巨蛋位於北屯區十四期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建一座可納1.55萬人主場館，約可納5千人副場館、地下停車空間、商場以及學校，未來將招商BOT營運廠商，完工後可舉行包含網球、拳擊、籃球等運動賽事，更可舉辦1.3萬人售票表演，盼讓大型表演、大型賽事優先選擇台中。
未來台中巨蛋完成後，從洲際棒球場開始鏈結巨蛋運動園區到水湳經貿園區、國際會展中心等，將在台中市串連起一條運動、休閒、經濟軸線，加速周邊工商發展，成為與國際接軌重要里程碑，陳局長也期待，以國際規格最好的工法、最新的技術，打造出台中巨蛋，藉此推動台中成為朝氣蓬勃的「盛典城市」。(台中市政府廣告)