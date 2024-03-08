自由車環台賽／中華隊魔鬼訓練！隊長盧紹軒7度參戰 馮俊凱變對手

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來自全球38個國家24支隊伍共計205位菁英選手來台競輪，更有多達6支二級職業車隊出賽，堪稱近十年來的最佳參賽陣容。環台賽共設置五項獎項，包括總成績冠軍(黃衫)、登山王(圓點衫)、衝刺王(綠衫)、亞洲總成績冠軍(藍衫)以及團體總冠軍。
本次第7次參賽的盧紹軒以及我國目前唯一一級車隊車手杜志濠也將扛起中華隊的大旗。盧紹軒指出，今年環台賽陣容強度很高，車隊於今年1月底就展開集訓，中華隊總教練黃顯熙在集訓時開出魔王級的菜單，為的就是模擬所有可能的情況，整體來說還是以團體總成績為目標。
雖然今年已是中華隊最資深的選手，但希望跟隊友一起合作，為團隊爭取最好的表現，盧紹軒說：「我會以第4站南投站為重點，畢竟南投是我的家鄉，而且這個路段我來回騎了也有十趟以上。」盧紹軒也提到，過往第3站浪漫台三線都是決勝負的單站，也是全隊的目標。
馮俊凱卸下中華隊戰袍 代表日本車隊上演「台灣內戰」
生涯第15次出賽環台賽的馮俊凱，本屆賽事將代表所屬的日本宇都宮車隊參賽，這也是阿凱職業生涯第二度在環台賽為國外車隊效力。
馮俊凱表示，不是代表中華隊，也卸下了重擔，今年相對壓力變小，但他依舊會拿出職業運動員的精神，全力為車隊奮戰。此外，馮俊凱期待轉換為衝刺主將，盼在平路的速度對決中突破自我。
另二位台灣車手則是王胤之和王又寬兄弟檔，他們將代表摩洛哥西迪阿里隊出賽，擔任隊友們在環台賽中的最佳嚮導。
談到過去中華隊的老大哥，今年卻成為賽道上的對手，隊長盧紹軒先是笑說：「阿凱是我永遠的大哥。」他提到，馮俊凱過去總是在中華隊扮演穩定軍心的角色，雖然這次環台賽少了他，但對車隊來說，也是全新的磨合機會，相信大家實力沒有問題。
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賽事期間將在Youtube頻道進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣行銷全球。環台賽相關活動資訊可上2024環台賽官方網站www.tourdetaiwan.org.tw 查詢。
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