快評／富樫勇樹給台灣後衛「上課」！這場落敗正是參加東超的意義

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富樫勇樹身高僅有167公分，但能在國際賽場上縱橫，全憑他出色的節奏轉換和外線投籃能力，之前在對上富邦勇士主場的比賽，台灣球迷應該就已經見識過他穩定的「小打大」擋拆錯位能力，而即使是面對同位置的好手，他也一樣有運球單打的能力。
今天首節富樫勇樹就已經攻下13分，而且多次上演Crossover運球晃開對手的美技，讓現場觀眾驚呼連連。這也是日本後衛近年在國際賽場上攻城掠地的利器——強大的持球進攻創造能力。
當初PLG參加地區性的東超聯賽，除了拓展市場之外，有很大的一部份的原因也是想增加和東亞各國頂尖球員交手的機會，而富樫勇樹這一季在東超的表現，顯然就是台灣後衛們的學習範本。
富樫勇樹除了進攻端地發揮外，事實上他在防守時也盡力在隱藏自己矮小的弱點，當錯位守到鋒線時，立刻積極地呼叫、指揮隊友進行走位輪轉，重新布置，換回合適的對位，這一點也是他在場上極為重要、但容易被忽略的優點。
下半場當國王開始掌控戰局節奏時，又是富樫勇樹一記三分球讓球隊將比分追趕上來，末節更是強硬且冷靜地命中一顆讓千葉噴射機以79:78重新取得領先的高難度跳投，展現當家球星價值。
最後時刻，新北國王漸漸感到疲憊，丟掉關鍵防守籃板，讓原修太投進三分球，雙方勝負之姿徹底逆轉。而這一回合也是頂尖強隊比拚較量時微小、但關鍵的勝負差距，千葉噴射機終究技高一籌。
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