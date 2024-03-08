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快評／富樫勇樹給台灣後衛「上課」！這場落敗正是參加東超的意義

▲富樫勇樹身高僅有167公分，但能在國際賽場上縱橫，全憑他出色的節奏轉換和外線投籃能力，擠身亞洲頂級後為之林。（圖／東超提供）
▲富樫勇樹身高僅有167公分，但能在國際賽場上縱橫，全憑他出色的節奏轉換和外線投籃能力，擠身亞洲頂級後為之林。（圖／東超提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

台灣職籃P.League+新北國王今（8）日以84:92不敵日本B聯盟千葉噴射機隊，在東超終極四強戰飲恨四強，無緣爭冠。在這一場比賽富樫勇樹作為亞洲頂級後衛，在場上展現極高的競技水平，末節更是連續命中高難度進球，硬是將一場快要落敗的比賽打回來，全場命中6記三分球、砍下28分。而這也正是台灣球隊參加東超的意義，與富樫勇樹這樣的超級球星交手、落敗的不甘心都會激勵球員進步，在更大的舞台上開眼界，取得進步。

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這一場比賽在少了林書豪的情況下，國王隊本來就被預期比較難打，但在PLG後場戰力他們仍屬頂級。儘管如此，富樫勇樹還是佔據絕對上風，整場比賽都讓人印象深刻，也讓人看到我們和亞洲一級後衛之間的差距。

富樫勇樹身高僅有167公分，但能在國際賽場上縱橫，全憑他出色的節奏轉換和外線投籃能力，之前在對上富邦勇士主場的比賽，台灣球迷應該就已經見識過他穩定的「小打大」擋拆錯位能力，而即使是面對同位置的好手，他也一樣有運球單打的能力。

今天首節富樫勇樹就已經攻下13分，而且多次上演Crossover運球晃開對手的美技，讓現場觀眾驚呼連連。這也是日本後衛近年在國際賽場上攻城掠地的利器——強大的持球進攻創造能力。

當初PLG參加地區性的東超聯賽，除了拓展市場之外，有很大的一部份的原因也是想增加和東亞各國頂尖球員交手的機會，而富樫勇樹這一季在東超的表現，顯然就是台灣後衛們的學習範本。

富樫勇樹除了進攻端地發揮外，事實上他在防守時也盡力在隱藏自己矮小的弱點，當錯位守到鋒線時，立刻積極地呼叫、指揮隊友進行走位輪轉，重新布置，換回合適的對位，這一點也是他在場上極為重要、但容易被忽略的優點。

下半場當國王開始掌控戰局節奏時，又是富樫勇樹一記三分球讓球隊將比分追趕上來，末節更是強硬且冷靜地命中一顆讓千葉噴射機以79:78重新取得領先的高難度跳投，展現當家球星價值。

最後時刻，新北國王漸漸感到疲憊，丟掉關鍵防守籃板，讓原修太投進三分球，雙方勝負之姿徹底逆轉。而這一回合也是頂尖強隊比拚較量時微小、但關鍵的勝負差距，千葉噴射機終究技高一籌。

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