奧斯卡預測／莉莉葛萊史東殺出前線！艾瑪史東二度封后恐遭攔胡
2024奧斯卡頒獎典禮即將舉行，艾瑪史東以《可憐的東西》在「奧斯卡前哨戰」金球獎、英國影藝學院電影獎接連封后，原本聲勢極高的她，有望繼《樂來越愛你》之後二度封后，沒想到卻在美國演員工會獎敗給莉莉葛萊史東《花月殺手》，雙姝對決正式開打！莉莉葛萊史東有望以黑馬之姿，奪得本屆奧斯卡影后寶座。
記者黃雅琪／綜合報導
第96屆奧斯卡影后入圍者有，安妮特班寧《泳不放棄》、莉莉葛萊史東《花月殺手》、桑德拉惠勒《墜惡真相》、凱莉墨里根《大師風華：真愛樂章》與艾瑪史東《可憐的東西》；其中又以艾瑪史東與莉莉葛萊史東最具奪獎可能性。
雙姝開戰！艾瑪史東強碰莉莉葛萊史東爭影后
艾瑪史東監製、主演《可憐的東西》，在片中與馬克魯法洛全裸演出床戲，挑戰從影最大尺度！本片獲得奧斯卡提名：最佳影片、導演、女主角、男配角等11項大獎，成為入圍第二多獎項的電影。不僅如此，在「奧斯卡前哨戰」金球獎、「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎，艾瑪史東都風光獲頒最佳音樂及喜劇類電影女主角、最佳女主角獎，成為呼聲最高的奧斯卡影后人選。
艾瑪史東原本應該是穩拿奧斯卡影后寶座的候選人，卻在奧斯卡前哨戰最指標性的獎項、美國演員工會獎（SAG），敗給主演《花月殺手》的「黑馬」莉莉葛萊史東；莉莉葛萊史東、李奧納多在片中演夫妻，還原美國原住民遭白人謀財害命的歷史血案，莉莉葛萊史東拍攝時即興發揮的演出，深獲李奧納多讚賞！她是影史上首位入圍奧斯卡最佳女主角的北美原住民演員，如今也超越艾瑪史東聲勢，是有機會拿下奧斯卡影后的人。
第96屆奧斯卡頒獎典禮，將於台灣時間3月11日上午7點舉行；台灣觀眾可以透過《ABC News》線上直播、台視頻道電視直播觀看。
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