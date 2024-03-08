日職／出了！讀賣巨人推出「我愛台灣」系列商品 大巨蛋也登場
日職讀賣巨人結束在台灣遠征台北大巨蛋的2場交流賽事，尤其首戰200公分外野手秋廣優人在賽後英雄訪問高喊「我愛台灣」，讓不少台灣球迷印象深刻，巨人隊回日本後馬上推出「我愛台灣」毛巾、T恤，球員立牌等商品，讓球迷可以感受「大巨蛋」威力，也讓台灣球迷十分驚喜。
記者吳政紘/綜合報導
讀賣巨人交流賽2日對戰中信兄弟，秋廣優人單場3支安打3分打點，賽後他站上英雄訪問台時無論主持人請他和台灣球迷打招呼、請他分享春訓調整過程或是對台灣有何印象，秋廣優人全部都以中文說：「我愛台灣」。因為球迷不理解他為何「跳針」回答，其實這是日本職棒的「贏球梗」，球迷通常會很嗨，但秋廣把這樣傳統搬來台灣，也引發兩方爭議。
讀賣巨人隊再出行銷手法，把秋廣優人在賽後英雄訪問高喊「我愛台灣」的照片做成T恤、毛巾和立體裝飾小物，其中T恤售價為4500日幣（約960元新台幣）、毛巾則是2400日幣（約511元新台幣）以及立體裝飾小物2600日幣（約554元新台幣），另外還有壓克力鑰匙圈和貼紙，售價分別是900日圓（191元新台幣）和500日圓（106元新台幣），這些照片背景都有大巨蛋，儼然成為「另類」的大巨蛋首次商品。
此外，在讀賣巨人交流賽，只有販售部分商品，而且都被球迷搶光，讀賣巨人看到商機，也把「我愛台灣」當作是商品販售，很有行銷頭腦。
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