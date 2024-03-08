成功國小社區共讀站走海洋風！大型鯨魚骨頭書架成亮點
苓雅區成功國小社區共讀站今（8）日揭牌啟用，以原圖書館改建，融入海洋意象風貌打造，藏書5萬冊，提供親師生及社區民眾一處舒適便利的閱讀空間。校長呂佳真說，成功國小鄰近高雄港，學校以「海洋」作為社區共讀站的主題，藉由全校共同票選的古生代海洋影像(由海生館授權提供)作為繪本共讀區的背板，搭配斑駁的沈船船艙新書展示架、還有全台第一座鯨魚造型的魚骨頭書架等亮點。
記者陳美嘉／高雄報導
校長呂佳真說，成功國小位於苓雅區苓雅寮舊部落，隨著高雄港區轉型，亞洲新灣區的開發，苓雅寮風華再現，為符應時代趨勢及在地需求，成功國小積極營造雙語環境、建構雙語課程，引領學生將不同的語言實際融入於生活體現之中，更強調社區與學校的連結，成功國小設置社區共讀站因應而生。
成功國小社區共讀站揭牌啟用以昔日樣貌、執行歷程以及現今呈現的紀錄做為開場序幕，由五年級小朋友許維鈞、劉明云、謝秉勳擔任主持人，以國語、台語與英語介紹社區共讀站的美感元素。
成功國小的小朋友們對於共讀站的設置充滿期待，三年級吳翌隼小朋友說，新的圖書館一進去好像在海洋裡的感覺，還有魚骨頭的書架以及我們票選的古生代海洋，共讀站感覺更大又更美了。
校長呂佳真也一一介紹設計上的巧思，除了沈船船艙新書展示架、古生代海洋影像背板、魚骨喜閱網專區，還有象徵漁網的「笭仔」閱讀椅、海洋生物的各式椅凳、由海廢物品再製而成的座椅以及天花板上的海洋泡泡燈具等。充滿美感的閱讀環境隱含著對於社區與海洋的關懷，期許學生以閱讀滋養自己，充實生命的同時也與地方及世界共好。
揭牌典禮不僅邀請社區共襄盛舉，也充滿教育意義，小朋友邀請嘉賓們至共讀站內尋找「美感七巧板」，用共讀站裡美感元素製成的七巧板拼成「共讀站的房子」及「苓雅寮的龍子」意象，在互動中更顯社區共讀站裡共讀的珍貴，一起傳承社區共讀站的世代記憶更顯永續的美好。