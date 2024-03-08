《古惑仔》包皮53歲人氣不減！林曉峰逛故宮「遭陸客狂追」討合照
今年53歲的港星林曉峰，早年因演出《古惑仔》系列電影「包皮」一角走紅；後來將事業重心轉往中國大陸影視圈發展，跟著老搭檔陳小春、謝天華等人上陸綜《大灣仔的夜》人氣暴漲！近日，林曉峰獨自去逛瀋陽故宮博物館，被大批遊客狂追要合照，網友感到很驚訝，沒想到「二線藝人」林曉峰竟擁有如此高的人氣。
記者黃雅琪／綜合報導
原本在中國大陸只是「二線藝人」的林曉峰，後來因為連續錄製2季陸綜《大灣仔的夜》聲勢暴漲。近日他獨自去逛瀋陽故宮博物館，戴著口罩、黑色毛帽，低調穿著一身黑色羽絨外套，卻還是被陸客給認出來，一堆人追著他要一起合照，林曉峰也很大氣的逢人就拿下口罩拍照，53歲的他整個人狀態超好，皮膚緊實又光滑。
林曉峰與港星康子妮在2002年結婚，婚後育有二子，這段婚姻維持了長達18年，最終還是走向離婚結局。離婚後的林曉峰專注中國大陸的演藝事業，近年持續推出《肥龍過江》、《邊緣行者》、《失衡凶間》等電影，影視作品產量不間斷。
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