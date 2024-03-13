台中的驕傲　世界級建築「綠美圖」完工指日可待

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台中綠美圖」，擁有全國最大的「雙館共構」設計，盧市府團隊排除一切困難，決心完成綠美圖，為台灣公共建設樹立新典範。日前副市長黃國榮率市府團隊，與妹島和世建築師一同勘查綠美圖工程進度及各工項施工品質，對於目前主體工程執行品質達到設計要求表示滿意，妹島和世也細心逐一介紹建築設計理念並提出優化意見，並對於公共藝術說明未來發展性。
黃副市長表示，台中綠美圖經妹島和世提供許多寶貴意見，如優化整體建築的穿透性，讓建物、環境與民眾之間更加流暢，相信藉由妹島和世多次來訪指導調整，工程定能如期如質完成，為台中市打造出偉大的文化建設。
建設局長陳大田表示，台中綠美圖自108年9月16日開工動土後，因國際疫情愈趨嚴峻，日本設計團隊配合相關防疫政策以遠端即時連線時刻注意此案現場施作情況；建築內涵兼具「創新、人本、共享」設計根基，美術館與圖書館採分館共構建築，透過館內各空間串聯配置，激發訪客對知識探索的好奇心。
建設局表示，台中綠美圖以人本出發，收羅不同年齡群體的閱讀資源及設備，營造全齡共享的學習中心及安全友善無障礙的閱讀空間；雙館獨立又相互連結資源，希望市民可同時享受閱覽書海的愉悅及培養對藝術的尊重，啟用後將成為承載全台中市民藝術閱讀、文化夢想的世界級建築。(台中市政府廣告)