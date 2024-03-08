影／戴資穎「魔幻反拍」再現！戲耍空靈女神大堀彩 4強PK安洗瑩
台灣羽球一姊「小戴」戴資穎今（8）日在超級750系列的法國羽球公開賽，以21：17、21：10直落二擊敗日本「空靈女神」大堀彩，順利晉級女單4強，下一戰將要對上南韓球后安洗瑩。回顧本場比賽，戴資穎再次施展魔法，她以精湛的「魔幻反拍」戲耍大堀彩，當場迷失方向，讓主播讚嘆不已。
記者路皓惟/綜合報導
第二局戴資穎在19：8大幅領先時，面對大堀彩的對角擊球，小戴以一記驚人的魔幻反拍，輕巧地將球撥向對角，完全讓對手措手不及，讓大堀彩瞬間迷失方向，只能望球興嘆，也讓現場觀眾看得目瞪口呆。
戴資穎以直落二挺進4強後，將要對上宿敵、南韓球后安洗瑩，過去兩人14次的交手中，安洗瑩以11勝3敗佔據絕對優勢。安洗瑩不僅擁有「速度」這項最大優勢，再加上絕佳的平衡能力，每當小戴揮動手腕，使出最為擅長的假動作時，安洗瑩依然可以保持穩定，化解戴資穎發動攻勢的機會。
戴資穎曾於2017年奪得法國羽球公開賽冠軍，接著在2018年及去年都闖入決賽，但最近兩次決賽都與冠軍擦肩而過，如果戴資穎能夠順利過關，將是小戴第4次闖入法國賽決賽，距離個人生涯第2座冠軍僅剩一步之遙。
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