台積電變「妖股」誤傳要被關禁閉　什麼是處置股？要買還是賣？

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只是今日市場也傳出台積電下周一將被列處置股票，要被「關禁閉」，但證交所今天公布的注意股有12檔，包括中興電中信38購01、利奇、亞德客-KY、漢唐、圓剛、全新、晟銘電、新日興、材料-KY、康控-KY、祥碩、台火。
處置股有11檔，包括中興電中信38購01、華城、元禎、中釉、晟銘電、同泰、新日興、玖鼎電力、康控-KY、jpp-KY、光聖。
名單中並沒有台積電，實際看看台積電近5個交易日股價漲幅僅9.8%，近一個月來漲幅12.48%，若時間拉長到今年迄今，股價從約593元漲到784元，漲幅則有32%，距離注意股票還差很遠，更何況是處置股票。
要談「處置股」之前，要先談談「注意股」和「警示股」。台股的警示機制，第一階段是被列為「注意股」，而哪些股票會被列「注意股」呢？主要是漲跌幅過大的股票，但大部分的情況是「漲太多」，包含30個營業日收盤價漲幅超過100%、60個營業日幅超過130%、90個營業日漲幅超過160%，或是當日當沖量占總成量占比逾60%等。
後續若「注意股」狀況仍持續，就有可能被列「警示股」或再更進一步被列為「處置股」。不論是注意股、警示股或處置股，都是台股的警示機制，主要在提醒投資人這些股票最近可能有異常漲幅、交易過熱或週轉率過高的現象。
而被打入「警示股」與「處置股」的交易限制各有不同，白話來說，就是讓交易變得更難，以抑制股價過熱的狀況。以「處置股」的交易限制來說，撮合方式變成分盤交易，每5分鐘撮合一次，處置期間為10個交易日（但如果是因為當沖量過大，處置日是12天），如果之後狀況還是沒改善，就會改成20分鐘撮合一次，跟正常股票每秒撮合大不相同。
至於股票被列「處置股」是賣點嗎？分析師艾綸之前表示，會被列處置股就是因為現階段股票太過強勢，一旦進入處置階段，交易變得更難會使整個籌碼變乾淨，自然就不用太過擔心股價會重跌要急著賣，況且飆漲期間成本獲利早就拉開了，這時侯只要回歸自己設的停損點就好。至於要進場嗎？他則認為這時候進場，小心會有追高買在高點的風險。