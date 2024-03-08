鏟雪挖出軟萌白大福！他驚見「麻吉兔」本尊 120萬人朝聖被萌翻
日本一名網友近日在屋外鏟雪時，竟在雪堆中發現一隻正在補眠的雪白兔子，又胖又軟的白兔窩在雪堆中，懶洋洋一臉剛睡醒的模樣，像極了灑滿白粉的大福，也與台灣本土原創貼圖「麻吉兔」本尊十分相像，軟萌畫面曝光後，立即吸引120萬人前來朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
網友@DeXianno45272日前在社群平台X（前推特）中發文，他表原本打算在這個地方鏟雪，沒想到才開工沒多久，突然在潔白的雪堆中驚見一個毛毛軟軟的生物，定睛一看才發現居然是一隻兔子窩在雪堆中補眠。
原PO更錄下兔子窩在雪中的模樣，只見兔子輕輕抖下身上的殘雪，也動動鼻子及耳朵，貌似很享受剛剛的睡眠，這才讓擔心兔兔被凍到的原PO鬆了一口氣。事實上，野兔能保存熱量適應外頭寒冷天氣，但家兔則完全相反，只適合待在15至25度的室內，臨界溫度為5度及30度，否則容易中暑或生病，甚至是死亡。
因此也有網友看到影片後提醒，家兔在冰天雪地是無法生存的，千萬別隨意棄養。不過該影片仍吸引超過120萬名網友朝聖觀看，眾人紛紛被萌翻直呼「好像麻糬兔喔」、「和雪融和了」、「根本就是大福本人」、「實在太欠抱了」。