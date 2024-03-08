8歲男童操場玩溜滑梯出事！從2公尺高墜地亡 家長告學校過失致死
美國猶他州一位8歲男童康寧漢（Dallin Cunningham），在學校玩溜滑梯時，竟然從轉彎處摔出去，從2公尺高度墜地，送醫搶救後不治身亡。對此，家長對學校提起過失致死訴訟，要求至少9萬美元、約新台幣282.6萬元的賠償。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，康寧漢去年2月6日在所就讀的玫瑰泉小學（Rose Springs Elementary School）校園內玩溜滑梯時，從溜滑梯的轉彎處摔出去，由約2公尺高的高空墜地，根據警方說法，康寧漢頭部撞到「冰凍堅硬的地面」成為致命傷。
康寧漢父母控告學校存在疏失，未在溜滑梯周圍使用能夠吸收衝擊力的地墊。根據美國法令對遊樂場的標準，地板應要有12英吋厚的緩衝物，而玫瑰泉小學事發時僅有約1英吋的地墊。
另外起訴書中也指控校方未能充分管控遊樂設施的風險，像是溜滑梯的轉彎角度過於陡峭，離地過高等等。
康寧漢家屬的律師表示，至今康寧漢的父母仍對孩子離世感到深深悲傷，難以回想與討論意外的相關細節。家長對學校提起過失致死訴訟，要求至少9萬美元的賠償。校方替康寧漢家支付了喪葬費用，意外發生後該溜滑梯也被拆除。校方表示，由於案件已經進入司法程序，不便對外發表任何評論。