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GTC大會／人類棋王完敗給AI！圍棋率先進入「後AI時代」的啟示錄

▲對圍棋界來說，AI震撼早已是過去式，AlphaGo於2016、2017年先後擊敗圍棋世界冠軍李世石、柯潔，圍棋從那時起就已進入「後AI時代」。圖為李世石。（圖／美聯社）
▲對圍棋界來說，AI震撼早已是過去式，AlphaGo於2016、2017年先後擊敗圍棋世界冠軍李世石、柯潔，圍棋從那時起就已進入「後AI時代」。圖為李世石。（圖／美聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

輝達（NVIDIA）於台灣時間19日在美國聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉辦GTC 2024大會，匯集各路開發者、工程師、IT決策者、學者和輝達合作夥伴，成為全球AI生態系統的最大盛會。對於各行各業來說，生成式AI帶來的衝擊可能是未來式或現在進行式，但對圍棋界來說，AI震撼早已是過去式，AlphaGo於2016、2017年先後擊敗圍棋世界冠軍李世石、柯潔，圍棋從那時起就已進入「後AI時代」，造成的變化與衝擊值得借鏡。

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當AI擊敗象棋與西洋棋冠軍時，圍棋一直被視為人類的最後堡壘，由於圍棋規則同時兼具極度複雜與極度簡單的特性，2016年當AlphaGo與曾拿過世界冠軍的韓國棋士李世石對弈時，沒什麼棋士認為AI會贏，但最後結果卻是出乎意料地李世石以1比4慘敗。而隔年，中國棋王柯潔再度以0比3輸給AlphaGo，賽後柯潔直言AI下得棋自己「只能猜到一半，這就是差距」，自此人類拱手將王座讓給AI再無懸念，圍棋界對於AI無法戰勝人類的信念遭到顛覆，連棋王都只能理解AI的一半，許多過去被相信是正確的知識都要全部推倒重新再學。

雖然現在幾乎沒人認為人類棋士能夠打敗AI，但「後AI時代」的圍棋並未消亡，反而帶來典範轉移，找出另一條生路。

對頂尖棋手而言，AI成了最好的導師，只要你願意擁抱AI、通過AI提升自己，你就具備與世界上所有高手競爭的條件。這給許多後進者提供絕佳的機會，以台灣棋士而言，早年可能要去日本，或是去中國去韓國，加入圍棋道場與其他高手一起訓練才能長棋，但現在AI崛起，只要有電腦就能時時和世界上最強的棋手討教，造成去中心化的效果，鑽研棋技的效率與正確性大大提升，新世代棋手反而更有挑戰前輩強者的機會。

而對於初學者而言，後AI時代也完全改變學棋生態，現在的圍棋教學者，不僅需要調校出能夠根據學生程度不同的相應教學AI，更得引導學生不停地分析，在與AI學習時也得擁有自己的觀察與判斷，而不是淪為死背硬記。

AI普及後還帶來另一個變化，過去圍棋的進入門檻非常高，大眾很難理解棋局過程中的驚濤駭浪與勝負之處，如今AI時代，棋手每下一著AI都能立即給出勝率，每下一著AI都能給出好幾種變化，最優選擇為何、次佳選擇為何俱在眼前，即便不是很懂圍棋的人也能直觀地體會到場上的優劣與棋手的臨場發揮，更有利於圍棋競賽的推廣。

當然，後AI時代的圍棋也造成一些圍棋的美學與風格逝去的感慨，過往頂尖棋手各有各的對局哲學，武宮正樹有「宇宙流」、林海峰是「二枚腰」，棋手對棋型有著勝負之外的堅持和講究，沒有標準答案因此百花齊放。如今AI為王風行草偃，每一手棋沒有風格也不講究美感，唯一在乎的就是勝率高低，不免讓許多棋手感到遺憾。

AI會給世界帶來什麼樣的影響？從圍棋界的例子可以看見，典範轉移的破壞式創新無法避免，但是在衝擊過後，人類依然可以適應時代適應科技，重新塑造價值，讓圍棋找到新風貌。

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