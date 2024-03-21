GTC大會／人類棋王完敗給AI！圍棋率先進入「後AI時代」的啟示錄

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雖然現在幾乎沒人認為人類棋士能夠打敗AI，但「後AI時代」的圍棋並未消亡，反而帶來典範轉移，找出另一條生路。
對頂尖棋手而言，AI成了最好的導師，只要你願意擁抱AI、通過AI提升自己，你就具備與世界上所有高手競爭的條件。這給許多後進者提供絕佳的機會，以台灣棋士而言，早年可能要去日本，或是去中國去韓國，加入圍棋道場與其他高手一起訓練才能長棋，但現在AI崛起，只要有電腦就能時時和世界上最強的棋手討教，造成去中心化的效果，鑽研棋技的效率與正確性大大提升，新世代棋手反而更有挑戰前輩強者的機會。
而對於初學者而言，後AI時代也完全改變學棋生態，現在的圍棋教學者，不僅需要調校出能夠根據學生程度不同的相應教學AI，更得引導學生不停地分析，在與AI學習時也得擁有自己的觀察與判斷，而不是淪為死背硬記。
AI普及後還帶來另一個變化，過去圍棋的進入門檻非常高，大眾很難理解棋局過程中的驚濤駭浪與勝負之處，如今AI時代，棋手每下一著AI都能立即給出勝率，每下一著AI都能給出好幾種變化，最優選擇為何、次佳選擇為何俱在眼前，即便不是很懂圍棋的人也能直觀地體會到場上的優劣與棋手的臨場發揮，更有利於圍棋競賽的推廣。
當然，後AI時代的圍棋也造成一些圍棋的美學與風格逝去的感慨，過往頂尖棋手各有各的對局哲學，武宮正樹有「宇宙流」、林海峰是「二枚腰」，棋手對棋型有著勝負之外的堅持和講究，沒有標準答案因此百花齊放。如今AI為王風行草偃，每一手棋沒有風格也不講究美感，唯一在乎的就是勝率高低，不免讓許多棋手感到遺憾。
AI會給世界帶來什麼樣的影響？從圍棋界的例子可以看見，典範轉移的破壞式創新無法避免，但是在衝擊過後，人類依然可以適應時代適應科技，重新塑造價值，讓圍棋找到新風貌。
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