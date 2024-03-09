金秀賢為金智媛當好老公好女婿！《淚之女王》情緒崩潰：這是日常

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劇中2人雖然結婚3年，但金秀賢跟金智媛後期的婚姻生活大大變調，從預告中可發現男生最後成了妻管嚴，金秀賢解釋並非怕老婆，只是為了要抓住金智媛的心，才被對方牽著走，直到後面意識到是否想離婚，經過數週的互動與思考後，他發現事實並非如此，2人最後有望回到如初的浪漫愛情。
金秀賢除了展現怕老婆的橋段，還有數度落淚、買醉的畫面，呈現的效果悲傷幽默兼具，問及「準備搞笑又要落淚的演技難嗎？」他認為「白賢祐」這角色身兼數職，除了是老公、女婿、兒子，還是一家大型百貨的法務長，表現因此多變，有時感受像是愛情片，有時又變成療癒家庭喜劇，自己演著演著也感到混淆，「但我意識到這就是我們日常生活中在做的事情。當你在爸爸面前和在你朋友面前時，你就是一個不同的人，所以我盡力透過賢祐這個角色來真實表達這一點。」
金智媛跟金秀賢拍戲時，無須透過言語交流就能入戲，除了各自研究角色、導演的指導建議，最大功臣非金秀賢莫屬。金智媛透露經過無數次的排練，金秀賢僅用了即興演出，就為當下的戲增添許多意想不到的效果，「有時他會以這種方式讓我感到驚訝！」認為金秀賢被稱作「厲害的演員」背後都有原因；金秀賢立即感謝金智媛，總是對於他的即時表演給予反應，「我覺得這更偉大」。
金秀賢於2007年出道，直到2012年主演電視劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，從此奠定一線男演員地位，2013年底與全智賢合作《來自星星的你》更攀上事業巔峰，豈料之後演藝成績遇上瓶頸，表現多為普通，直到2020年客串《愛的迫降》飾演《偉大的隱藏者》中的亂髮東九，再度引起觀眾視線；同年推出的主演戲劇《雖然是精神病但沒關係》，憑藉溫暖人心的精神病院護工「文鋼太」擄獲許多網友的心；隔年在《某一天》突破從影以來大尺度，吸毒被逮、獄中遭警察扒光衣服檢查的演技，驚豔大眾。
《淚之女王》是金秀賢相隔3年復出小螢幕的電視劇，儘管已有一段時間沒面對媒體，但他受訪亦不會擺出大明星姿態，聽著台灣每一位記者的提問，金秀賢的回答總是「落落長」，甚至還會出現許多狀聲詞和肢體動作，目的只希望媒體更能理解意思，過程中金智媛頻頻被逗笑，會後記者也表示「金秀賢滿好笑的耶！」讓人發現「厲害的演員」私下平易近人的一面。
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