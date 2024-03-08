央行臉書發文「調升存款準備率」掀市場熱論　知情官員曝內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
央行表示，2022年起，由於俄烏戰事爆發，推升大宗商品價格，加以中國大陸嚴格防疫措施，加劇全球供應鏈瓶頸問題，導致全球通膨壓力升高，主要央行紛紛以調高政策利率因應(如Fed政策利率調高5.25個百分點至5.5%)。
央行也為因應國內通膨壓力，除調升政策利率外，亦於2022年的7月1日及10月1日兩次調升各項存款準備率(合計調升0.5個百分點)，當年度兩次調升存款準備率，金融機構應提準備分別增加932億元及1,054億元；亦即，緊縮金融機構可運用資金約2,000億元，限縮信用創造能力，有助達成維持物價穩定。
此文一出，引來市場熱議，不過根據《聯合新聞網報導》，有知情官員表示，只是例行宣導央行貨幣政策操作工具，而2月通膨率創高主要是春節影響，若與去年12月通膨率相比，通膨趨勢在往下。
根據主計總處調查，過去2月CPI平均為2.43%，主計總處指出，由於去（2023）年春節期間在1月，而今年2月CPI較去年大漲3.08%，主因是受春節時序影響，黏結會有部分服務費用加價狀況，漲價效應墊高基期，像蔬果、農產品跟房租等費用都上漲，在扣除蔬果及能源後，2月核心CPI年增2.9%。