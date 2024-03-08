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央行臉書發文「調升存款準備率」掀市場熱論　知情官員曝內幕

▲台灣央行今（8）日在臉書粉專上發文「2022年調升存款準備率之概況」，掀起市場一陣討論。（圖／資料照片）
▲台灣央行今（8）日在臉書粉專上發文「2022年調升存款準備率之概況」，掀起市場一陣討論。（圖／資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

主計總處近日公布2月消費者物價指數（CPI），年增率3.08%，漲幅創19個月以來新高，加上4月電價擬全面調漲，台灣央行即將在3月21日召開的第1季理監事會議動向備受市場關注，而央行今（8）日在臉書粉專上，發文「2022年調升存款準備率之概況」掀起討論，對此，有官員透露「只是例行宣導央行貨幣政策操作工具」。

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央行在臉書發文說明，央行有存款準備金制度、政策利率調整及公開市場操作三大貨幣政策工具，而央行就是運用此三項政策工具，調節市場資金，達到金融穩定等政策目標。其中存款準備金制度對金融機構可用資金及信用創造的影響最為直接，藉由存款準備率之調升或調降，產生信用緊縮或寬鬆效果。

▲台灣央行今（8）日在臉書粉專上發文「2022年調升存款準備率之概況」，掀起市場一陣討論。（圖／翻攝自中央銀行臉書）
▲台灣央行今（8）日在臉書粉專上發文「2022年調升存款準備率之概況」，掀起市場一陣討論。（圖／翻攝自中央銀行臉書）
央行表示，2022年起，由於俄烏戰事爆發，推升大宗商品價格，加以中國大陸嚴格防疫措施，加劇全球供應鏈瓶頸問題，導致全球通膨壓力升高，主要央行紛紛以調高政策利率因應(如Fed政策利率調高5.25個百分點至5.5%)。

央行也為因應國內通膨壓力，除調升政策利率外，亦於2022年的7月1日及10月1日兩次調升各項存款準備率(合計調升0.5個百分點)，當年度兩次調升存款準備率，金融機構應提準備分別增加932億元及1,054億元；亦即，緊縮金融機構可運用資金約2,000億元，限縮信用創造能力，有助達成維持物價穩定。

此文一出，引來市場熱議，不過根據《聯合新聞網報導》，有知情官員表示，只是例行宣導央行貨幣政策操作工具，而2月通膨率創高主要是春節影響，若與去年12月通膨率相比，通膨趨勢在往下。

根據主計總處調查，過去2月CPI平均為2.43%，主計總處指出，由於去（2023）年春節期間在1月，而今年2月CPI較去年大漲3.08%，主因是受春節時序影響，黏結會有部分服務費用加價狀況，漲價效應墊高基期，像蔬果、農產品跟房租等費用都上漲，在扣除蔬果及能源後，2月核心CPI年增2.9%。

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