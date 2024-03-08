暗指柯是騙子？防詐宣導素材有柯文哲競選音檔　刑事局為疏失致歉

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陳菁徽表示，她第一時間聽到這個音檔嚇了一跳，質疑政府暗指柯文哲是正面教材或負面教材，甚至是詐騙集團。陳建仁表示，「我也嚇了一跳」，一定要好好檢討內政部宣導詐騙資料檔。陳建仁允諾，一周內會了解狀況，並請數位部等相關部會檢查。內政部長林右昌備詢時表示，「容我們查一下，因為這看起來怪怪的」，了解以後再回報。
刑事警察局晚間發布新聞稿指出，本案雲端硬碟資料係於112年5月5日「全民反詐日」活動後，為全面運用公益推播資源建立無名稱之Google雲端硬碟將反詐影片上傳，並以公文將連結網址函發各單位，供快速免費下載宣導使用，提升民眾防詐意識。該雲端硬碟內無其他公務資料，亦無資安疑慮。
刑事局指出，為更有效快速經營識詐宣導途徑，加強與民眾互動交流，活動結束後已將相關宣導影片移至本局官方YouTube頻道、「165全民防騙」臉書粉絲團、「165 LINE」社群經營並持續傳送宣導素材，以更迅速傳播最新詐欺手法，培養民眾識詐警覺心。本案識詐宣導雲端硬碟提供各單位運用後，刑事局未能將其關閉，致遭嘉義之音廣播電臺上傳該電臺雲端硬碟之網路連結，管理疏失，深自檢討改進。
刑事局表示，經追查該連結係由嘉義之音廣播電臺辦理識詐宣導時，將無關反詐宣導資料之連結，上傳至該雲端硬碟，經聯繫該廣播電臺表示，目前已配合刪除該連結，造成警方困擾與各界誤解，深表歉意。