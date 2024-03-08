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鳥山明過世「震撼」體育界！樂天金鷲「神之子」田中將大也悼念

▲鳥山明過世「震撼」體育界！日職樂天「神之子」田中將大也悼念。（圖／取自田中將大推特）
▲鳥山明過世「震撼」體育界！日職樂天「神之子」田中將大也悼念。（圖／取自田中將大推特）

記者吳政紘/綜合報導

鳥山明老師創作的漫畫《七龍珠》在日本、世界都是超級名作，其中喜愛他的作品的運動員也不少，不管是日本職棒，日本足球界都有死忠粉絲，就連樂天金鷲投手「神之子」田中將大，軟銀鷹隊山川穗高還有火腿隊「比克大魔王」森本稀哲都很有感觸，不但發文，也接受日媒訪問時，提到對鳥山明作品的思念。

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田中將大聽到鳥山明先生過世消息，表示：「我從小最喜歡的漫畫是《七龍珠》。 我清楚記得在洋基隊的時候和隊友們談論過《七龍珠》，感覺這是一部受到許多國家人民喜愛的作品。 祈願鳥山明先生的靈魂安息。」

以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，於3月1日因急性顱內出血辭世，享壽68歲，鳥山明最著名的作品就是七龍珠，不少球迷跟球員都很懷念。

▲鳥山明是《七龍珠》的作者，對於他的離世，東映動畫今發文哀悼。（圖／七龍珠官方X）
▲鳥山明是《七龍珠》的作者，對於他的離世，東映動畫今發文哀悼。（圖／七龍珠官方X）
日本火腿鬥士隊的教練森本稀哲，2006年明星賽，現役時期曾模仿過「比克大魔王」的樣貌到球場，他呼應「新庄戰隊」的打扮，讓球迷印象深刻。

森本表示：「我在小學時，每天都在看七龍珠的動畫，才看30分鐘就很開心，這是跟我一起成長的漫畫（卡通）算是我們的世代，可惜過去的那種感覺也沒有了，實在很遺憾。」

軟銀鷹隊強打者山川穗高也很喜歡鳥山明老師的畫作，他在比賽中聽到訃聞，山川說：「是真的嗎？我最喜歡的角色是魔人普烏，因為跟我外型很像，看了七龍珠後，會讓我感覺又成長不少，我喜歡在睡前30分鍾看漫畫，然後就會一直看下去......。」

鳥山明的七龍珠作品，不只在日本職棒受到歡迎，日本足球界，甚至法國總統馬克宏也很喜歡鳥山明的作品，可惜，鳥山明老師已經過世。

巴黎聖日爾曼，多次展現「賽亞人」、「孫悟空」、「神龍」等巨型橫幅，不但日本、台灣、亞洲而已，就連法國、歐洲都很多國家球迷都很喜歡鳥山明。

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
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