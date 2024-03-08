東超／林書緯「證明之戰」 富樫勇樹賽後也誇：我很享受與他對位
在新北國王以84:92輸給千葉噴射機的比賽結束後，坐在媒體專車車廂上，日本媒體說出最多的一個名字是「Joseph LIN（林書緯）」。17投8中、5記三分球、得到21分，林書緯幾乎要幫助新北國王在不被看好的情況下、跌碎眼鏡闖進東超決賽，這是他最好的一場「證明（正名）之戰」。雖然比賽結果不完美。但賽後從千葉噴射機主控富樫勇樹的口中，他得到了他應得的那一份尊重和認可。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
林書緯多年來背負著「林書豪弟弟」的包袱，儘管能力早已處在台灣籃球後衛的頂尖之林，但有時候外界不免還是會對他有一些不那麼公平的質疑。確實，林書緯的優缺點明顯，他需要持球、身材瘦弱，打法偏雙能衛，並不是許多教練心中的完美主控；但他的持球進攻能力在國內後衛中絕對是前五等級的存在，而且具有大心臟特質，在越大的舞台上他往往發揮得越好。
去年PLG冠軍戰G6，國王2:3落後，他們要不是扳平戰局打搶七，就是輸球目睹富邦勇士完成3連霸。而就是這樣一場關鍵比賽，林書緯砍下37分，創下PLG非洋將之總冠軍賽得分紀錄，讓人印象深刻，也是他生涯的代表作。
在今天這場比賽中，林書緯對位富樫勇樹，在首節兩人就互別苗頭，第四節更是進入到「神仙打架」，連續互飆三分球，將比賽勝負操之在自己手上，光憑這一份一肩扛起球隊的企圖心，就沒有幾人能在這樣的大比賽中能做到。
雖然最終國王以1、2球的微小差距吞下敗仗，富樫勇樹也似乎是這場較量的勝出者，但他賽後也表示了自己對於林書緯的讚許：「Joseph（林書緯）非常出色的，跟他對位我感到很有趣，雖然很可惜沒辦法和擁有林書豪的國王隊比賽，但與他弟弟林書緯對位我也很興奮，我很享受與他的交手。」
當年林書緯離開富邦勇士，一定程度是想證明自己，作為球隊不可或缺的一號人物拿到冠軍，他上賽季幾乎快做到了。這一季與哥哥林書豪以及兒時的承諾，他們許下了雙料冠軍的願望。今晚雖以些微差距錯失了另一個目標，但他們還有機會在6月完成第二個。
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