2024 STANCAVE台灣運動文化展！啦啦隊女神登場 五大展區一次看
台灣運動文化展今（8）日在花博爭艷館隆重開幕，展期預計從3月8日至3月11日，共計4天。場內設有五大展區，包括：中信兄弟特展、台北富邦勇士特展、樂天女孩特展、台灣馬拉松特展，以及AREA 02籃球鞋史特展。此外，現場也將有超過35位啦啦隊女孩組成的「Ketchup Girls番茄醬女孩」，和粉絲朋友們同樂。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
此次開幕記者會邀請到「中信兄弟」鄭浩均、「樂天桃猿」陳晨威、「臺北富邦勇士」張宗憲、「台灣蝶王」王冠閎，「女排甜心」廖苡任以及「啦啦隊女神」秀秀子、嘎琳，台灣雙職籃「P. LEAGUE+」鄭偉柏執行長、「T1 LEAGUE」錢薇娟會長，以及「推廣大使」韓國模特-Bora Kim（金寶拉）、「直播大使」企鵝妹-JINNY，一同為台灣運動推廣與站台！
此次展覽集結運動圈與娛樂圈，跨界強強聯手。STANCAVE 共同創辦人許明翰表示：「運動圈就像是歐盟，籃球、棒球、跑步等等項目雖然都叫運動，但彼此間的文化都有所差異。這次舉辦台灣運動文化展，就是希望能跨運動項目、集結不同的企業資源，先將台灣運動圈集結起來，一起破圈，讓更多泛運動族群更關注運動，也因此我們注入了很多娛樂元素與互動的裝置體驗，歡迎大家來現場體驗。」
此次展場內設置了五大展區，每個展區都有各自的特色。富邦悍將啦啦隊女神秀秀子特別點名「球員出場應援體驗區」，她認為非常有趣，「記者會開始前就已經去和球員們擊掌了！」而旁邊樂天桃園啦啦隊女神嘎琳老師立馬附和，強調現場還會有一些特別活動，像是能有「肢體互動」的枕頭大戰、女神許願池等，期待各位球迷朋友們能共襄盛舉。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁