東超／日本第一控！富樫勇樹打服國王將帥 萊恩：不可能完全守死
「這是很艱難的一場比賽，非常辛苦的一戰，可能我們的防守不夠好吧，可惜沒能拿下最後勝利。」此役砍下21分的林書緯在賽後記者會上如此說道。不過事實上在這場EASL東亞超級聯賽四強戰中，國王的防守表現絕不能算差，只讓2024年狀態絕佳千葉噴射機拿到92分，不是差勁的表現，以萊恩為首的教練團在現有資源下，做出一些有意思的對位和防守計畫，應該要給予掌聲。而這一場球他們輸掉，是因為有一個巨大的名自己搶走了其他人的光芒——富樫勇樹。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
此役在首節富樫勇樹就攻下了13分，二三兩節國王更積極地去圍堵他，李愷諺展現積極性，果斷地繞掩護追防、飛撲鋒蓋，減少了富樫持球和投籃的機會收到效果，但末節出於進攻端需要對位改變，而且球員也開始出現疲態，富樫勇樹抓住機會開始用一記記失去平衡的跳投重捶國王，並且將噴射機從落敗邊緣拉了回來，全場攻下20投10中、攻下28分、傳出5次助攻，率隊拿下這場勝利。
賽後萊恩對於富樫勇樹給出如此評價：「面對出色的球員你不可能完全守住他，不可能做到完全限制，我們這一場第一節讓他持球次數太多，我在比賽中間不斷告訴我們的球員，要試圖去控制他拿球，也收到一定的成效。但我也要再次提到，要完全限制他是不可能的。他非常出色，我們已經做得很棒了，讓他盡量感到不舒服，我為我們球員的表現驕傲，Joe（林書緯）和愷諺都做得很好。」
而和他在第四節上演「神仙打架」對轟的林書緯則嘆服地表示：「我知道他是一個非常棒的球員，可能是日本最厲害的控球後衛，因此這一場我就是去挑戰他，他真的太棒了。」
事實上千葉噴射機這次賽程相當緊，直到昨天才抵達菲律賓宿霧當地，並且在很晚的時間才開始練球，球員受到很大的體能考驗。富樫勇樹賽後笑說自己確實有點累，但上了場自己仍會全力以赴。今晚千葉噴射機教練團也盡量給他時間輪換，但在40分鐘的比賽他仍打了32分鐘，並且在比賽最後階段、張力和強度如此之大時，冷靜地用自己的能力和經驗拯救球隊。國王隊這次真的是輸得心服口服。
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