「鞍馬王子」李智凱大復活！體操世界盃進入決賽 力拚巴黎奧運
「鞍馬王子」李智凱，9日在體操世界盃亞塞拜然巴庫站男子鞍馬資格賽，以「生涯最高分」15.533分霸氣闖進週日登場的決賽，李智凱只要拿到在這次比賽奪金，加上下一站4月卡達站也有好成績，就可晉級巴黎奧運，並且有機會生涯第三度登上五環殿堂，李智凱必須要放手一搏，在決賽取得好成績。
記者吳政紘/綜合報導
李智凱在東京奧運摘下鞍馬銀牌，也是台灣史上首面奧運體操獎牌，並在去年成都世大運締造3連霸及杭州亞運完成2連霸，但他在世錦賽表現不如預期，今年世界盃，是他最後的機會。
李智凱在埃及開羅站、德國科特布斯站都出現失誤，奧運積分僅獲8分，而他在資格賽就搬出難度6.500分套路，整套動作表現接近完美，更獲得9.033分，以15.533分晉級決賽。李智凱原本生涯最高分是2018年締造的15.508分，這次世界盃卻創下個人新高。
其他台將部份，蕭佑然在鞍馬資格賽以難度6.100分、執行分8.766分，以14.866分，排名第4晉級決賽。
「亞洲貓王」唐嘉鴻在預賽以14.300分，名列第4晉級決賽，只要再度拿下世界盃金牌，有望提前拿到巴黎奧運參賽門票，男子跳馬曾為聖、女子平衡木丁華恬也都會在週日決賽登場。
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