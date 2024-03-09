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NBA年度最佳場邊畫面：Curry勝利揮桿慘當背景、不敵辣妹「好球」

▲Stephen Curry在命中了一記大號三分球後，帥氣的完成「勝利推桿」慶祝那美好的一刻，但他卻被一位女士給蓋過風頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry在命中了一記大號三分球後，帥氣的完成「勝利推桿」慶祝那美好的一刻，但他卻被一位女士給蓋過風頭。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

有什麼東西比Stephen Curry投進三分球後、張狂的慶祝更有意思呢？顯然男人的天性還是難逃女人一對「好球」的吸引。近期在金州勇士以125:90痛宰密爾瓦基公鹿的比賽中，Curry在命中了一記大號三分球後，帥氣的完成「勝利推桿」慶祝那美好的一刻。不過不少人注意到的是背景一名穿著超低胸的漂亮女士在歡呼慶祝，她的吸睛也使Curry和勇士隊的這場大勝失色。

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在前一場慘敗給波士頓塞爾提克之後，昨晚在對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中， Curry 在首節命中了一記三分球，然後就像他過往喜歡的那樣，他再次做出了一個獨特的經典慶祝動作：模仿高爾夫球揮桿姿勢，讓大通中心的勇士隊球迷瞬間瘋狂。

Curry過往的慶祝動作不勝枚舉，包括在2022年總冠軍賽上火起來的「Night Night」以及比冠軍戒指的動作，都十分經典；或是幫對手喊暫停、抖肩膀、投進三分球後將槍收套等等，多到數不清。

但關於這次慶祝的其中一張照片，卻讓人玩味，畫面上Curry正在揮桿，一旁場邊有一名女士正起身大聲歡呼，一名男子回頭看向她的胸部。這一張圖在網路上引起了討論。

美國媒體《Whiskey Riff》寫道：「現在，需要確認的是，我們不確定這個傢伙是轉過頭去看距離他臉6英寸的車頭燈時，差點扭斷脖子；還是也許他只是在尋找他的朋友，對方去買啤酒了，碰巧在這個過程中看到了乳溝。但看起來這傢伙對眼前的景像，比Curry在球場上的慶祝更感興趣。」

根據報導，該名女子是加州的一名應召女郎，名叫凱瑟琳·泰勒（Katherine Taylor），而和她「約會」一次可價格不斐，每小時收費高達900美元（2.75萬台幣）。

泰勒本人得知自己火了以後，也在個人社群網站X上，分享了對這次經歷的感想（儘管她的帳戶後來被刪除），她稱這是「自己一生中最美好的經歷」。

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