NBA年度最佳場邊畫面：Curry勝利揮桿慘當背景、不敵辣妹「好球」

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在前一場慘敗給波士頓塞爾提克之後，昨晚在對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中， Curry 在首節命中了一記三分球，然後就像他過往喜歡的那樣，他再次做出了一個獨特的經典慶祝動作：模仿高爾夫球揮桿姿勢，讓大通中心的勇士隊球迷瞬間瘋狂。
Curry過往的慶祝動作不勝枚舉，包括在2022年總冠軍賽上火起來的「Night Night」以及比冠軍戒指的動作，都十分經典；或是幫對手喊暫停、抖肩膀、投進三分球後將槍收套等等，多到數不清。
但關於這次慶祝的其中一張照片，卻讓人玩味，畫面上Curry正在揮桿，一旁場邊有一名女士正起身大聲歡呼，一名男子回頭看向她的胸部。這一張圖在網路上引起了討論。
美國媒體《Whiskey Riff》寫道：「現在，需要確認的是，我們不確定這個傢伙是轉過頭去看距離他臉6英寸的車頭燈時，差點扭斷脖子；還是也許他只是在尋找他的朋友，對方去買啤酒了，碰巧在這個過程中看到了乳溝。但看起來這傢伙對眼前的景像，比Curry在球場上的慶祝更感興趣。」
根據報導，該名女子是加州的一名應召女郎，名叫凱瑟琳·泰勒（Katherine Taylor），而和她「約會」一次可價格不斐，每小時收費高達900美元（2.75萬台幣）。
泰勒本人得知自己火了以後，也在個人社群網站X上，分享了對這次經歷的感想（儘管她的帳戶後來被刪除），她稱這是「自己一生中最美好的經歷」。