桃園球場施工進度變慢？樂天桃猿找大巨蛋 體育局：在預期當中
針對有外界傳出樂天桃猿將會把主場開幕戰3月31日出戰台鋼雄鷹的比賽延期，或是改到其他球場，對此，桃園市政府體育局表示，樂天球場優化總工程進度達80%、場地排水及噴灌改善工程達93％、夜間照明系統優化達80％、外野看台及座椅更新達64％，目前整體優化工程進度仍在預期之中。
記者吳政紘/綜合報導
有外界傳聞指出，可能會考慮天母、新莊成為3月31日比賽場地，但目前看來，這兩個球場也都還在評估。
桃園市體育局表示，「樂天球團與體育局對球場整建的掌握狀況相同一致，雙方每天都針對球場整建工程保持聯繫。但如同樂天球團所說，施工如期進行，唯草皮因天氣因素，於前一陣子連日陰雨，日照不足，因此狀態不如預期。」
對於目前狀況，桃園市體育局已向球團強調，球員比賽的安全性必須是最高原則，草皮是否能達到比賽狀態，除了球團經過專業評估之外，也必須經過中華職棒聯盟的確認。
桃園市體育局表示，雙方已多次交換意見，市府也提醒必須考慮球員安全和權益，做萬全的準備。市府認為樂天開始準備其他預案，「確實是好的方向」，市府與球團會密切聯繫，予以協助，以確保球員以及球迷能有安全、良好的比賽體驗。