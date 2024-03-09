別亂瞄！一個眼神害情侶吵架　啦啦隊女神檸檬經驗談、曼容愛吃醋

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啦啦隊平時在球場應援，成為球迷追逐的焦點，今品牌活動吸引近百名粉絲到場力挺。曼容說，「保持好身材非常重要，但我又超愛喝飲料，平常都要忌口。本次工研醋和茶與布朗推出四種飲品，不僅好喝，還零負擔，一試成主顧。」另外談到愛吃醋?曼容透露，除了『工研醋』飲品好喝外，平常在感情上也很容易吃醋。
檸檬則說，坊間很多飲料熱量太高，不然就是添加太多化學色素或調味，喝起來很不健康，但「愛吃酢系列」採用天然配方，且工研醋加入水果和茶葉調味後，完全沒有醋味，反而酸甜綜合，美味加倍。
擁有6年啦啦隊資歷的檸檬，職籃、職棒應援雙棲，她也分享兩者的不同，「職棒很多資深球迷，籃球普遍偏年輕，也有很多情侶，所以跳舞時眼神、微笑要小心，之前就有跟男球迷對到眼，結果在旁邊的女友一秒變臉，所以現在會特別注意。」
談到近年國內啦啦隊吹起「外援」風，包括南韓李多慧、李皓禎和李雅英等人接續來台。檸檬回應，「沒壓力是不可能的，但轉換角度思考，良性競爭反而能激發本土應援團的潛能，讓我們更努力和進步。」
工研醋董事長特助許智超表示「飲食為每天不可或缺，現代人追求美味與健康兼具，去年國際食品展推出「果酢日和」系列，主要以紅石榴、百香果、梅子、蘋果四種口味，使用釀造醋為基底，果汁含量25%~50%以上，結合膠原蛋白、膳食纖維、果寡糖、蜂蜜等素材以少添加、原料簡單、少負擔作為產品核心訴求，我們期待與茶與布朗結合 ，共同推廣台灣優質手搖飲文化」。
侍軒品牌、茶與布朗董事長黃子軒說「茶與布朗初衷就是希望將台灣的優秀產品推廣給全世界，所以無論在茶葉的篩選、配料的用品上都精挑細選。茶與布朗無論從茶葉、果汁、蔗糖、牛奶、配料的選取我都很有信心，除了讓台灣民眾對手搖飲在品質上面有所改觀外，更希望藉此把台灣的強項推廣至國外。」