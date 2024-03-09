外星迷要失望了？UFO目擊激增 美國防部報告指是「這原因」
美國國防部8日提交給國會的一份報告聲稱，迄今為止所謂的不明飛行物（UFO）目擊事件，主要是由於美國進行的一連串先進軍事武器，如間諜機和太空技術造成的，目前沒有證據表明，美國政府曾遭遇外星生命，但也強調這份研究尚不足以完全抹煞、平息民眾對「外星訪客」的看法，因為流行影視文化中，大量相關題材很可能影響了公眾的相關討論，並強化了某些人對於外星生命確實存在的信念。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，美國政府將這類事件統稱為「不明空中現象」(UAP)，8日提交的報告是由五角大廈全域異常現象解析辦公室（AARO）發布，聲稱公眾輿論受到流行文化影響，加上對美國政府缺乏信任，其中一個流傳已久的說法是，美國政府已回收過太空船和外星人遺骸，並祕而不宣的進行對外星人的研究活動。
五角大廈發言人萊德少將（Maj Gen Pat Ryder）指出，官員們以開放的態度看待這份報告，只是目前還沒有發現外星訪客的確切證據：「所有分級調查工作都得出結論，大多數目擊事件都是普通物體和現象，是錯誤識別的結果。」
根據2021年的蓋洛普民意調查，有約40%的美國人認為外星飛船曾造訪地球，這一數字在短短2年內就從33%增加到略高於40%。
該報告追蹤了多起有關外星生物、飛碟的傳言，認為UAP調查組織收集的「外星飛船」樣本，並非由什麼奇怪、罕見的材料製成，而是鎂、鋅和鉍。此外，對於20世紀50至60年代UAP目擊事件激增，報告也給出一個看似合理的解釋，就是這些人看到的是美國軍方當時正在測試的新技術，包括高空氣球和U-2偵察機。