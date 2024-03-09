降落傘沒開！傳加薩空投物資「砸到人」 哈馬斯控：至少5死10傷
美國及其盟友近日針對加薩地區，展開一連串物資空投行動，希望能在以色列遲遲不肯讓步、停止軍事行動的情況下，減輕當地人道危機，現在卻傳出，在8日的空投行動中，有物資包裹疑似因為降落傘打開功能失靈，導致物資重重砸向地面人群，造成5人死亡、10人受傷。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，目擊者和哈馬斯控制的加薩衛生部指控，該起事故中，至少有一包救援物資的降落傘未能及時展開，造成死傷，目前還不清楚這起事件涉及哪一次空投。尚無法被證實真偽的影像顯示，有箱子從空中掉落，數十人奔逃，互相尖叫著讓他人趕緊躲開，不久後就是有人運送死者遺體和其他傷者的畫面。
由於對加薩物資匱乏、飢荒加劇的擔憂，美國、約旦、埃及、法國、荷蘭、比利時等國，近幾日一直在向加薩提供物資空投援助。
據悉，這起意外發生在當地時間8日中午11點半左右，美國中央司令部則證實，當地時間下午1點多，美國與約旦皇家空軍確實有聯合向加薩空投了物資，但美國軍方發言人萊德少將（Maj Gen Pat Ryder）強調，美國「確認所有援助物資都有安全降落到地面」，約旦也否認與這起事件有關。
不少人道組織都對空投物資一事持批評態度，認為這是最後不得已時才使用的手段，而且也無法滿足不斷飆升的需求。聯合國也曾直言，無論是海路或空投，都無法取代以陸路運送物資，呼籲讓更多貨車能經由邊境口岸進入加薩。