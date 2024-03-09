美國特殊傳統！刻意缺席總統國情咨文 今年「指定倖存者」是他
美國總統拜登（Joe Biden），當地時間7日發表一年一度的國情咨文，幾乎所有部長官員、國會議員、大法官等等，都齊聚到國會山莊，卻獨缺教育部長卡多納（Miguel Cardona），不過這是因為卡多納是所謂的「指定倖存者」（designated survivor），也就是當總統、副總統、國會領袖及內閣閣員，全體因故喪生後，會緊急繼任美國總統一職的人。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，卡多納在拜登發表國情咨文期間，從華府撤退到一處「秘密地點」，遠離國會大廈，以防若國會在國情咨文發表時，遭遇嚴重的突發攻擊，還有重要閣員生還，政府還能維持運作不至於崩潰。
「指定倖存者」起源於冷戰期間，因為擔心首長級高層遭遇核戰等攻擊，而設置的特殊制度，只有符合資格的內閣閣員（出生時就是美國公民，35歲以上，在美國至少生活14年），才可以成為「指定倖存者」，在國情咨文、總統就職典禮等重要時刻，被賦予高級別安全保護，身邊還會跟隨1名攜帶俗稱「核足球」的武官以備不測。
報導還提到，現任國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）出生地是古巴，能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）則生於加拿大，雖然都是已入籍的美國公民，仍不符合條件，因此不能成為「指定倖存者」。