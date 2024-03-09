新北國中割喉案！法庭認定家庭管教不彰 裁定乾哥乾妹繼續收容
去年12月間，新北市某國中發生割喉命案，消息傳出震驚社會，而涉案的15歲少女、15歲的郭姓乾哥，由於收容期限將屆，新北地方法院少年法庭認為，案件調查尚未終結、有繼續收容必要，因此分別於2月底與3月1日，裁定2人繼續收容於少年觀護所。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，去年12月25日，新北某國中女學生於午休時間，到別班級找人聊天，遭該班級男學生要求離開，女學生遂找來郭姓乾哥理論，而郭男竟掏出一把彈簧刀，朝被害少年猛刺，導致其頸脖被劃傷，背後刀傷傷及內臟，緊急送往亞東醫院急救，雖裝上葉克膜及開刀搶救，但最後仍傷重不治。
案件發生後引發輿論，警方也將涉案的2名少年少女，移送少年法庭審理，之後裁定男學生收容、女學生責付親屬帶回。而今年1月初，法官訊問後認為，少女尚有其他案件正在調查中，又涉及本案偏差行為，且疑有串證、家庭管教功能不彰等情形，因此當庭裁定少女收容。近期2人收容期限將屆，少年法庭裁定繼續收容，全案持續審理中，至於後續是否移送新北地檢署偵辦？備受外界關注。
※【NOWnews 今日新聞
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