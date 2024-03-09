已婚男揪15歲妹約會！摩鐵開房慘被「仙人跳」、強押山區險遭推落
去年2月間，彰化一名已婚男子透過交友網站，認識年僅15歲的少女「安安」，之後「安安」同意以4千元與已婚男進行性交易，未料雙方於摩鐵開房時，施姓男子與江姓男子突然持刀闖入，並用手機拍攝，施男痛斥已婚男性侵自己女友「安安」，要求需支付10萬元和解金，之後施男與江男更將已婚男帶到山區，恐嚇不交錢就「推下去」。而警方獲報後，隨即逮捕了以施男為首的仙人跳集團，施男被依加重強盜、恐嚇取財等罪判9年徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，去年2月某日晚間，已婚男與「安安」相約前往彰化市某摩鐵開房，未料進行到一半時，施男持著武士刀闖入，江男則拿著手機錄影，施男表示「安安」是自己女友，怒斥已婚男性侵，威逼支付10萬元和解金，否則要散布影片，讓已婚男身敗名裂，而江男也謊稱是「安安」的哥哥。
之後已婚男前往超商領款2萬元，但施男等人並不滿意，又強押被害人前往偏僻山區，威逼已婚男拿出20萬元解決，否則就要將他「推下去」，更搶走已婚男手機，刪除與「安安」之間的對話記錄，最後已婚男承諾，願以分2個月各4萬元給施男跟江男，才以順利逃身。
警方獲報後，隨即展開調查，發現施男等人於2023年2月至4月間，共涉及4起仙人跳案件，且手法均如出一轍，犯行惡劣。案經法院審理，認為施男不思己力獲取財物，依恐嚇取財罪、加重強盜、強制等罪，判處有期徒刑9年；江男犯恐嚇取財罪與未遂罪，各處10月、5月徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
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